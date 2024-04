Allemagne : Le Pavillon du Maroc fait sensation à la Foire de Hanovre

25/04/2024

Le pavillon du Maroc a fait sensation mardi à Hanovre, dans le centre nord de l'Allemagne, lors de la Foire de Hanovre (Hannover Messe), le plus grand salon de technologie industrielle au monde qui se tient chaque printemps au parc des expositions de la ville.



Initié par l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), le Pavillon du Maroc a été l’occasion pour l’Agence d’exposer, sous la bannière de la marque d'investissement et d'exportation "Morocco Now", les atouts et opportunités du Royaume en matière d’investissement dans les métiers d’avenir.



Lors de la visite au Pavillon du Maroc, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, qui conduit actuellement un Roadshow économique en Allemagne, s'est félicité de la participation du Maroc à la Hannover Messe, l'une des plus importantes foires au monde. "Notre présence vise à promouvoir le Maroc, sa vision sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et ses grandes initiatives, notamment dans les secteurs de la mobilité électrique et des énergies renouvelables, en mettant en avant notre engagement envers l'hydrogène", a soutenu le ministre.



Le directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki, s'est également réjoui que cet événement mondial majeur dans le domaine de l'industrie, qui rassemble près de 200 secteurs industriels, puisse ainsi accueillir le Maroc, rapporte la MAP. Et d’ajouter : "le Maroc ne pouvait pas manquer cette grand-messe qui est essentielle pour promouvoir les opportunités d'investissement industrielles qu'il offre dans divers métiers, notamment le développement durable et les énergies renouvelables, y compris l'hydrogène vert". À ce titre, M. Seddiki a expliqué que le Maroc, grâce à la vision Royale, se fixe de grandes ambitions dans la décarbonation, l'investissement industriel et le développement de la filière de l'hydrogène vert.



Il a aussi indiqué que le Royaume répond à la demande mondiale de décarbonation et se positionne actuellement comme une destination très attractive pour les investisseurs désireux de contribuer à cet objectif à l'échelle mondiale à travers des investissements dans le pays.



D’autre part, pour appuyer les entreprises marocaines à s’exporter, l'AMDIE œuvre pour leur faciliter l'accès à de tels événements afin de leur permettre d'exposer leurs produits, leur savoir-faire et de faciliter les rencontres avec les donneurs d'ordres internationaux, a déclaré M. Seddiki.



Le pavillon abrite des entreprises marocaines, qui sont représentées aux côtés des membres de l’AMDIE pour mettre en avant le paysage économique du Maroc auprès des visiteurs étrangers. La Nouvelle Charte de l’Investissement, imprimée dans plusieurs langues, est disponible pour les visiteurs, accompagnée d’un dispositif de QR Code permettant d'accéder à d'autres ressources pour mieux comprendre l'économie marocaine.



Après la visite du pavillon du Maroc, M. Jazouli a été accueilli par la vice-présidente senior de la Deutsche Messe, Annika Klar, avant d’effectuer une série de rencontres avec les représentants de sociétés industrielles multinationales telles que les spécialistes des technologies électriques, électroniques et d'automatisation industrielle, Phoenix Contact, Siemens, Dassault Systèmes, Rittal ou encore Bosch Rexroth. En clôture des travaux de la deuxième journée de ce Roadshow marocain en Allemagne, le ministre a tenu une réunion avec le vice-chancelier et ministre fédéral de l'Économie et du Climat, Robert Habeck.



Pendant ces discussions bilatérales, les deux ministres ont mis l'accent sur les moyens de matérialisation de la forte complémentarité des économies marocaine et allemande à travers des projets communs, notamment dans l'énergie verte et la mobilité électrique. Après l’Espagne fin janvier, la tournée 2024 de promotion de la destination Maroc auprès des investisseurs et donneurs d’ordre étrangers se poursuit en Allemagne dans le cadre d’un Roadshow du 22 au 25 avril.



Organisé par l’AMDIE, en partenariat avec l’Ambassade du Maroc en Allemagne, ce Roadshow intervient dans un contexte particulier marqué par le lancement de “l’Offre Maroc”, et la concrétisation de plusieurs conventions d’investissement stratégique dans la filière des batteries électriques visant l’émergence d’un écosystème national automobile vert, qui pourrait être consolidé avec des opérateurs allemands de premier plan.



La tournée prévoit ainsi des rencontres avec des décideurs, investisseurs et institutionnels allemands, des visites de sites industriels, en plus d’une conférence “Morocco Now” à Munich sous le thème “Créer des synergies pour des partenariats durables”.



La Foire de Hanovre, également connue sous le nom de Hannover Messe, s’achève ce vendredi 26 avril courant.