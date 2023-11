Allemagne. Le Bayern corrige Dortmund lors du Klassiker avec un triplé de Harry Kane

06/11/2023

Le Bayern a survolé le Klassiker du football allemand sur la pelouse du Borussia Dortmund 4 à 0 samedi soir, trois jours après son élimination surprise en 16e de finale de la Coupe d'Allemagne contre une équipe de 3e division.



Avec cette victoire construite autour d'un nouveau triplé de Harry Kane, le Bayern reste deuxième de la Bundesliga après cette rencontre de la 10e journée, avec 26 points, soit deux de retard sur le leader, le Bayer Leverkusen (28). Le Borussia Dortmund, quatrième à égalité avec Stuttgart (21), accuse déjà sept et cinq points de retard sur le duo de tête.



Les Munichois ont ouvert le score dèsla 4e minute par le défenseur central français Dayot Upamecano et ont doublé la mise cinq minutes plus tard par Harry Kane, à la conclusion d'une magnifique contre-attaque de 80 mètres entre Leroy Sané et Leon Goretzka.



Le capitaine de la sélection anglaise et meilleur buteur des Three Lions a misfin à toutsuspense à la 72e minute. En inscrivant un troisième but dans le temps additionnel, son troisième triplé en Bundesliga, Kane s'est installé en tête du classement des buteurs avec 15 réalisations. L'attaquant a une nouvelle fois récupéré le ballon du match, pour son premier coup du chapeau (trois buts consécutifs) sous le maillot du Bayern, dans le match le plus scruté outre-Rhin.



La semaine dernière, c'était pour son exceptionnel but de 55 mètres contre Darmstadt.Le Bayern est arrivé dans la Ruhr dans le doute après son élimination en Coupe par Sarrebruck, une première contre une équipe de 3e division ou inférieure depuis 2000.



De plus, l'entraîneur munichois Thomas Tuchel a dû composer avec les absences de son capitaine bis Joshua Kimmich, suspendu, et de son chef de la défense centrale, le Néerlandais Matthijs de Ligt, victime d'une rupture partielle du ligament interne du genou droit et absent plusieurs semaines.



En défense centrale, il a pu compter sur le retour de blessure d'Upamecano, et au milieu de terrain, de Goretzka, victime d'une fracture de la main gauche il y a deux semaines et qui a évolué avec un plâtre à Dortmund.



Le Bayern n'a plus perdu de Klassiker en Bundesliga depuis novembre 2018, et reste sur neuf victoires et un match nul contre son grand rival.