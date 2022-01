Aliou Cissé dans de beaux draps

14/01/2022

Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a déclaré, jeudi, vivre des ''moments compliqués’’ à cause de l’apparition du Covid-19 au sein de l’équipe.



'’Ce sont des moments compliqués parce que nous n’avons pas l’ensemble de notre effectif’’, a dit Cissé lors d’une conférence de presse, à Bafoussam, au Cameroun, à la veille de son match contre la Guinée comptant pour la deuxième journée de la poule B de la CAN.

Les Lions du Sénégal devaient rencontrer, vendredi à 13 heures, au stade de Kouékong, à Bafoussam, le Syli national de Guinée.



Plusieurs joueurs de l’équipe nationale du Sénégal ont été testés positifs au Covid-19 au cours des derniers jours, dont trois à 48 heures du premier match des Lions, contre les Brave Warriors du Zimbabwe.



Mercredi, deux cas de coronavirus ont été signalés chez les joueurs d’Aliou Cissé.

‘’C’est une situation très compliquée (…) Je n’ai pas envie (…) de parler de ça. Il y a des choses que nous ne comprenons pas’’, a ajouté le sélectionneur des Lions de la Teranga dont les propos ont été rapportés par des médias dakarois.



Malgré l’indisponibilité de certains joueurs à cause du Covid-19, les objectifs de l’équipe restent les mêmes, a martelé Cissé.



‘’On a sélectionné 28 joueurs. Il y a plusieurs compositions probables, même si nous sommes déséquilibrés (…) J’ai 26 joueurs capables de pallier les absences (…) La confiance est là’’, a-t-il ajouté.



Les joueurs Idrissa Gana Gueye et Fodé Ballo Touré ont été testés positifs mercredi au Covid-19 et déclarés forfaits pour le match contre la Guinée. Samedi, Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy et Famara Dédhiou avaient été testés positifs. Ils étaient forfaits lors de la première journée. Mardi, Famara Diédhiou est sorti du confinement après son test négatif.



Trois autres joueurs, Saliou Ciss, Pape Matar Sarr et Nampalys Mendy, confinés à Dakar depuis la semaine dernière ont été testés négatifs. Ils ont quitté mercredi après-midi Dakar pour Bafoussam.



Le Sénégal est logé dans le groupe B avec le Zimbabwe, la Guinée et la Malawi. Lors de la première journée, le Sénégal a battu difficilement le Zimbabwe sur le score de 1 à 0, but marqué sur penalty par Sadiou Mané juste avant le coup de sifflet final.