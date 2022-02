Aliou Cissé content du compliment du journaliste qui lui “a tapé dessus pendant 6 ans”

01/02/2022

"En six ans tu n'as fait que me taper dessus, Gomis, ce compliment me va droit au coeur", a rigolé le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, après une question d'un journaliste suivant la victoire contre la Guinée Equatoriale (3-1), dimanche à Yaoundé. Cheick Tidiane Gomis, du média Walfadjiri, a félicité l'entraîneur pour ses choix de remplacements pendant le match avant de poser sa question en conférence de presse suivant la rencontre, comptant pour la Coupe d'Afrique. "Avant, quand il faisait des changements, j'avais peur, explique le journaliste à l'AFP. Cette fois, il fait des changements qui nous font gagner, bravo". "Au début de son mandat, Aliou Cissé n'acceptait pas trop les critiques" de la presse, poursuit Gomis, "mais maintenant il les accepte mieux, il écoute les critiques", conclut-il dans un éclat de rire.