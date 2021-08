Alicia Vikander et Michael Fassbender sont devenus parents

06/08/2021

Carnet rose chez les Fassbender. Le 3 août dernier, le Daily Mail a dévoilé des clichés du tournage à Paris d’Irma Vep, la nouvelle série d’Olivier Assayas pour HBO, avec en vedette Alicia Vikander. Photographiée en peignoir à la sortie de sa loge, la comédienne suédoise de 32 ans tournait à quelques pas de son mari Michael Fassbender, immortalisé lui aussi avec...



un bébé dans les bras. Tandis que le couple n'a jamais annoncé la naissance de leur premier enfant, il semblerait que ce bout de chou de quelques mois lève le voile sur des rumeurs persistantes depuis plusieurs mois, après que l'actrice ait été photographiée lors de sa dernière apparition publique avec un petit ventre arrondi camouflé par des vêtements amples.



Discrets sur leur vie privée, Michael Fassbender et Alicia Vikander cultivent le secret sur leur relation depuis 2014, étant ainsi l'un des couples les moins exposés d'Hollywood. Ainsi, ils n'ont jamais confirmé leur mariage à Ibiza en 2017, dévoilé grâce aux indiscrétions des photographes, et encore moins ce qui semble être la naissance de leur premier enfant. Il faut dire que l'acteur irlandais et l'actrice suédoise se sont toujours éloignés des projecteurs en dehors de quelques événements officiels, choisissant de vivre une vie paisible à Lisbonne, soit "l'opposée absolue de Los Angeles", comme l'avait confié Alicia Vikander.