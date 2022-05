Ali Chaâbani : Le thé au Maroc est aujourd'hui une composante essentielle du système alimentaire marocain

Journée internationale du thé

20/05/2022

L'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de proclamer le 21 mai journée internationale du thé afin de sensibiliser le public à la mise en place d’actions collectives et de mesures favorables à une production et une consommation durables de thé.

La consommation du thé a une place de choix au sein de la société marocaine. Ce n’est pas seulement une boisson à consommer rapidement debout, mais c’est un cérémonial ancestral qui s'impose depuis des décennies.

Le thé au Maroc est une composante essentielle du système alimentaire et il est consommé à toute heure et par toutes les classes sociales. Le sociologue Ali Chaâbani nous éclaire sur le sujet.

Que représente le thé au sein de la société marocaine ?



Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revenir un peu à l’histoire de cette plante chinoise qui a été introduite dans le système alimentaire en Grande-Bretagne. Les Britanniques consacrent une période spéciale de la journée pour le boire, d’où le célébrissime "Tea Time". Puis, il s'est propagé au reste du monde. Quant au Maroc, le thé y a été introduit par les marchands marocains et il n'a fallu que quelques années pour qu'il se transforme en une boisson populaire pour laquelle les Marocains ont créé des rituels sacrés lors de fêtes et de diverses occasions, à tel point que le thé est aujourd'hui omniprésent dans toutes les cérémonies. Le thé au Maroc est aujourd'hui une composante essentielle du système alimentaire marocain. Il est consommé à toute heure, jour et nuit. Il est devenu, pour certains groupes sociaux un repas de base. Ce que l'on appelle “Khoubz watay” c'est-à-dire "du pain et du thé".



Le thé a de multiples bienfaits sur la santé, mais quels sont ses avantages au niveau social ?

Le thé marocain est devenu omniprésent dans tous les rassemblements et réunions ou occasions internationales. Les rituels de thé sont devenus l'un des piliers du renforcement des relations sociales. Le thé est omniprésent dans la majorité des maisons marocaines. La cérémonie du thé est un rituel d'hospitalité. C'est une boisson pour les adultes et les enfants. Le thé est devenu aussi un des piliers de l’économie marocaine à travers la chaîne de distribution et de commercialisation.



Les traditions ancestrales autour du cérémonial du thé commencent à se perdre. Que faut-il faire pour leur redonner la place qui leur échoit ?



Les cérémonies de thé à la marocaine sont des traditions relevant du patrimoine immatériel. Le ministère de la Culture devrait être attentif aux changements qui ont été apportés à la consommation du thé. Il ne doit pas être vu seulement du côté économique, mais plutôt comme un atout culturel à préserver. De nombreux écrivains et poètes nous ont légué de merveilleuses créations sur les cérémonies du thé et sa présence lors des fêtes.



Propos recueillis par Fadwa El Ghazi (MAP)