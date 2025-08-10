Ali Ait Mbarek: "Dr. Chef" mise sur l'excellence de la pizza artisanale pour bâtir une «success story» marocaine

10/08/2025

Je n’ai pas étudié la cuisine dans une école ou un institut, mais j’ai appris sur le terrain

Mon objectif, c’est de faire de mon restaurant une véritable enseigne nationale. J’aimerais ouvrir dans d’autres villes du Royaume, créer une chaîne qui valorise la pizza bien faite, avec une identité marocaine

Plus qu’un cuisinier, "Dr. Chef" est un jeune entrepreneur, animé par une quête d’excellence et un profond attachement à sa communauté locale

Dans le quartier dynamique de Mabrouka à Marrakech, un nom revient de plus en plus souvent dans les conversations des amateurs de cuisine italienne revisitée avec passion : "Dr. Chef", 29 ans, jeune pizzaiolo marocain à l'ambition assumée, qui a fait de son savoir-faire une véritable aventure entrepreneuriale.Derrière ce pseudonyme devenu une marque en devenir, se cache Ali Ait Mbarek, un jeune homme au parcours inspirant."Je n’ai pas étudié la cuisine dans une école ou un institut, mais j’ai appris sur le terrain", a-t-il confié à la MAP.C’est au Qatar, dans un restaurant italien de renom, qu’il fait ses premiers pas dans le métier. Une expérience fondatrice : "C’est dans ce pays de la péninsule arabique que j’ai découvert l’exigence, la rigueur, et surtout l’amour du produit bien fait", a-t-il affirmé.A son retour au Maroc, ce jeune ambitieux décide de mettre à profit ce bagage technique et humain pour créer son propre projet. Sans grands moyens, mais avec une vision claire : offrir aux Marrakchis et visiteurs de la ville des pizzas de qualité, préparées avec passion et authenticité.Son rêve prend forme à Hay Mabrouka, où il ouvre un petit restaurant chaleureux à son image. Très vite, le bouche-à-oreille fait son effet, porté par une présence stratégique et intelligente sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook... le jeune chef n’en néglige aucun."Les réseaux sociaux sont aujourd’hui indispensables pour se faire connaître et valoriser son travail. C’est une vitrine directe avec le client", affirme-t-il.Ses vidéos de préparation, ses recettes et ses interactions régulières avec sa communauté attirent une clientèle fidèle et curieuse.Un tournant décisif survient lorsqu’il bénéficie du soutien de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", visant à répondre à la nécessité de renforcer l’autonomie économique des jeunes en soutenant l’entrepreneuriat, l’employabilité et les dynamiques de création de valeur à l’échelle locale.La subvention de l’Initiative a permis à ce jeune d’acquérir du matériel professionnel, notamment un four spécialisé pour la cuisson de ses pizzas."Cet appui a changé la donne. Il m’a permis de passer un cap en termes de qualité et de volume", a-t-il ajouté.Aujourd’hui, son restaurant ne désemplit pas. Entre pizzas classiques et créations originales, "Dr. Chef" veille à chaque détail.Ce jeune voit plus loin. "Mon objectif, c’est de faire de mon restaurant une véritable enseigne nationale. J’aimerais ouvrir dans d’autres villes du Royaume, créer une chaîne qui valorise la pizza bien faite, avec une identité marocaine".Plus qu’un cuisinier, "Dr. Chef" est un jeune entrepreneur, animé par une quête d’excellence et un profond attachement à sa communauté locale. Son parcours illustre une nouvelle génération de jeunes Marocains qui, armés de passion, de discipline et d’audace, redéfinissent les contours du succès à la marocaine.