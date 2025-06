"Algues amères" de Driss Chouika s’illustre au Golden Femi Film Festival à Sofia

11/06/2025

Le film marocain "Algues amères" du réalisateur Driss Chouika a réalisé une véritable prouesse cinématographique lors de sa première participation internationale, en remportant quatre prestigieuses distinctions au Golden Femi Film Festival, tenu à Sofia, capitale de la Bulgarie, le 7 juin 2025.



Ecrit par le scénariste Chawki El Hamdani, le film a obtenu les prix suivants :



• Meilleur drame pour un film étranger

• Meilleure réalisation pour un film étranger attribuée à Driss Chouika

• Meilleure actrice décernée à Yousra Bouhmouch

• Meilleure production pour un film étranger attribuée à Roukia Benhadou



Le jury international du festival était composé de cinq membres issus de différentes nationalités, dont la critique de cinéma et chercheuse universitaire marocaine Afifa El Hssinate, conférant ainsi à la compétition un cachet international élevé.



Le Golden Femi Film Festival est considéré comme l'une des plus importantes plateformes mondiales du cinéma, accueillant plus de 7.000 films provenant de 130 pays. Le festival accorde une attention particulière aux œuvres cinématographiques véhiculant des messages sociaux et environnementaux forts, ainsi qu'à la représentation de la femme et aux problématiques écologiques. Les activités du festival sont également diffusées en direct sur internet, permettant à un large public mondial d’y assister.



Dans une déclaration faite après la remise des prix, Driss Chouika a affirmé qu’il n’a jamais travaillé pour les prix mais pour la vérité, ajoutant que pour lui, le cinéma n’est pas seulement un récit, mais un cri esthétique contre la laideur que nous voyons quotidiennement et qui devient avec le temps une habitude meurtrière.



Ce succès a suscité l’intérêt de producteurs et distributeurs européens, notamment d'Allemagne et de France, en vue d'éventuelles collaborations dans les domaines de la production et de la distribution. Tout indique que le film pourrait être projeté dans des festivals prestigieux tels que la Mostra de Venise ou la Berlinale, ce qui constituerait un grand pas pour le cinéma marocain indépendant.



"Algues amères" raconte l’histoire de Hania, une jeune femme qui rêve d'émigrer comme son frère, mais qui se contente de la récolte saisonnière des algues dans un village côtier marocain vivant principalement de la pêche et de la cueillette d’algues.



Le film offre un drame social intense, traversé de tensions familiales, de conflits de classe et de dilemmes psychologiques, le tout baigné dans la beauté du littoral marocain et de sa nature, proposant une approche sensible et intelligente des questions liées à la femme et à l’indépendance économique.