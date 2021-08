Alexander Ivanko, nouveau patron de la MINURSO

30/08/2021

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a annoncé vendredi la nomination du Russe Alexander Ivanko comme son représentantspécial pour le Sahara et chef de la mission de la MINURSO.



M. Ivanko succède au Canadien Colin Stewart, à qui "le Secrétaire général est reconnaissant pour ses services dévoués et sa direction efficace de la MINURSO", a indiqué le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors de son point de presse. "Chef de cabinet de la MINURSO depuis 2009, M. Ivanko apporte à ce poste plus de 30 ans d'expérience dans les affaires internationales, le maintien de la paix et le journalisme", a fait savoir M. Dujarric



M. Ivanko a commencé sa carrière dans le journalisme, travaillant comme reporter pour un journalrusse enAfghanistan et aux Etats-Unis. Il a également été conseiller principal auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (1998-2005). Il est titulaire d'une maîtrise en journalisme de l'Université d'État de Moscou et parle couramment l'anglais, en plus du russe bien sûr, sa langue maternelle.



A.E.K