Alberto José Ucelay Urech : Madrid et Rabat partagent la même vision sur toutes les questions d'intérêt commun

07/07/2023

L’Espagne et le Maroc partagent la "même vision" sur toutes les questions internationales et régionales d’intérêt commun, a affirmé, mercredi à Madrid, le directeur général pour le Maghreb, l'Afrique, la Méditerranée et le Moyen-Orient au ministère espagnol des Affaires étrangères, Alberto José Ucelay Urech.



"Nous avons tant de choses en commun avec le Maroc. Nous avons une vision commune des questions qui intéressent nos peuples, notre région, notre voisinage européen, méditerranéen et atlantique", a relevé M. Ucelay lors de la présentation, à Casa Arabe (Maison arabe), de la Chaire Maroc de l’Université de Salamanque.



"L’Espagne et le Maroc ont des intérêts communs de plus en plus visibles dans les domaines économique et humain", a ajouté le responsable espagnol, faisant observer que les deux pays, qui partagent une "histoire millénaire", "sont sur la bonne voie" pour renforcer leurs relations bilatérales dans tous les domaines.



Dans ce sens, M. Ucelay a indiqué que cette Chaire contribuera, sans nul doute, à " mieux apprécier cet héritage et à éclairer la voie à suivre" pour donner un nouvel élan aux liens bilatéraux.



"Un événement comme celui d'aujourd'hui est la meilleure façon de démontrer et de réaffirmer notre héritage à travers la culture et la connaissance, ce qui nous permettra d'approfondir cette réalité commune", a-t-il soutenu.



"L'Espagne déploie d'énormes efforts pour mettre en valeur son patrimoine commun avec le Maroc afin de le présenter à l'Humanité comme une grande promesse d'avenir", a fait valoir M. Ucelay.



La Chaire Maroc à l’Université de Salamanque, la première en Espagne, sera consacrée à l'étude, à l'analyse et au débat sur l'Espagne et le Maroc en tant qu'espace uni par des liens historiques, humains, culturels et civilisationnels.



Elle mettra l’accent, à travers des études, des séminaires, des congrès et des conférences, sur la richesse ancestrale et historique du Maroc en tant que civilisation arabo-musulmane et africaine, mais aussi sur le développement que connaît le Royaume sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.