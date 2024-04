Albares réaffirme l’excellence des relations de l’Espagne avec le Maroc

25/04/2024

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, a réaffirmé mercredi devant le Congrès des députés espagnol, «l’excellence» des relations liant son pays au Maroc.



«Nos excellentes relations avec le Maroc sont bénéfiques pour les deux pays», a souligné M. Albares lors d’un débat sur la politique étrangère au Congrès des députés, saluant la coopération bilatérale englobant divers domaines.



Dans ce contexte, le chef de la diplomatie espagnole a mis l’accent sur la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre le terrorisme et la traite des êtres humains, ainsi que l’évolution soutenue de leurs relations économiques.



Le ministre espagnol s’est félicité de l’évolution continue des échanges commerciaux entre les deux pays, ainsi que du nombre des entreprises espagnoles implantées dans le Royaume.

De même, le ministre espagnol a mis en avant les liens humains unissant les deux pays, rappelant qu’environ 14.000 ressortissants espagnols sont établis au Maroc, alors que plus d’un million de Marocains sont installés en Espagne.