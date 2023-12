Alaphilippe présente le maillot de Soudal en dansant sur un titre de Céline Dion

18/12/2023

La formation belge Soudal-Quick Step a présenté vendredi son maillot pour la saison à venir dans une vidéo montrant le Français Julian Alaphilippe, très l'aise, dansant sur un titre de Céline Dion.



Cette vidéo d'une vingtaine de secondes et diffusée sur les réseaux sociaux montre l'ex-double champion du monde se trémousser pour enlever sa veste et laisser apparaître le nouveau maillot, sur la musique du tube "It's All Coming Back to Me Now".

Le maillot reste assez fidèle aux couleurs du modèle 2023.



La vidéo a suscité de nombreuses réactions, parfois amusées. Autre équipe belge, Lotto-Dstiny a tweeté : "Zut, on va devoir changer la nôtre (chanson de présentation) avec Patrick Bruel pour la révélation de notre maillot".



Alaphilippe portera sa nouvelle tunique lors de l'épreuve d'ouverture de la saison, le Tour Down Under (Australie), auquel il n'a participé qu'à une seule reprise, en 2014.