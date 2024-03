Alain Psaume Bouithy publie son deuxième recueil de poèmes, “Lumière sous la canopée ”

01/03/2024

Avec «Lumière sous la canopée», son deuxième recueil de poèmes après «Les fleurs du passé ont fleuri» (Edilivre -2019), Alain Psaume Bouithy signe une plongée passionnante dans un univers poétique empreint de spiritualité.



Dans son nouveau recueil, l’auteur, poète et journaliste congolais livre 23 poèmes écrits en l’espace d’un mois, à Casablanca au Maroc où il vit depuis plusieurs années.

Disponible en ligne sur Amazon (format kindle) depuis novembre 2023, le recueil de poèmes donne à lire des textes simples et d’une grande profondeur.



Il faut dire que dans «Lumière sous la canopée», l’auteur a choisi d’explorer exclusivement des thèmes emprunts de spiritualité et mettant en lumière l’amour, la confiance, la patience, la volonté et la foi comme dans « Nouvelle naissance » (poème N°3) :



Du haut du ciel et de son trône,

Le Père que tu as tant loué

T’offre une vie nouvelle

Empreinte de piété

Loin de ce monde aux abois

En quête perpétuelle de repères.



Ce soir il sera ta boussole

Jusqu’au lever du jour (…)



Ou encore dans « Lorsque le temps se fige » (poème N°4) :



Lorsque le temps se figera

Tu tairas tes émotions et ta colère

Afin qu'il écoute ton cœur parler.

Dans la vallée des captifs

Tu le laisseras guider tes pas

Pendant que tu t'armeras de bonnes intentions (…)



Journaliste au quotidien Libération, Alain Psaume Bouithy a successivement exercé les fonctions de responsable des rubriques culture, monde, société et économie.



A travers un prisme de discrétion et de sincérité, ses mots évoquent la quintessence d'une âme contemplative, peu encline à se vanter, mais riche en principes et en amour pour la littérature et la vérité. C'est un poète qui, malgré une modestie avouée en ce qui concerne son art, trouve dans la poésie un canal pour exprimer ce qui résonne dans son cœur.



Passionné de lecture et observateur attentif de la sphère politique, ses écrits reflètent souvent une critique des élites, un regard scrutateur qui ne craint pas de remettre en question l'ordre établi. Cet engagement s'exprime avec le poids d'une conviction profonde et la netteté d'un esprit qui chérit l'honnêteté comme un credo tant dans la vie que dans l'art.



Sa plume est guidée par des valeurs fortes, un respect inébranlable des traditions et une intégrité personnelle indéniable. Il témoigne d'un profond respect pour les aînés et pour l'image que l'on projette dans le monde, conscient que chaque mot et chaque acte contribuent à la toile de notre existence.



Enraciné dans une formation agricole puis journalistique, il partage une communion particulière avec la nature, qui transparaît dans certains de ses poèmes comme une métaphore vivante de la vie elle-même.



Les plantes, les cycles de croissance et de récolte sont des thèmes récurrents qui illustrent ses observations sur la condition humaine. L'amitié et la famille sont des piliers de son univers, occupant une place de choix dans la hiérarchie de ses affections. Il puise dans ces relations la force et l'inspiration, sculptant dans le langage poétique un sanctuaire pour les sentiments les plus purs.



Mais sans donner aucune explication, il a cependant choisi d’explorer exclusivement des thèmes emprunts de spiritualité dans un deuxième opus «Lumière sous la canopée».