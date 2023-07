Al Sadd, première épreuve des Rouges

Coup d’envoi aujourd’hui de la Coupe arabe des clubs

27/07/2023

C’est aujourd’hui en Arabie Saoudite que débuteront les péripéties de la Coupe arabe des clubs champions.

Pour l’édition 2023, la formule de la compétition a changé et se veut plus attractive, en optant pour un tournoi final regroupant seize clubs répartis sur quatre groupes.



Le football national sera doublement représenté dans ce concours copieusement doté en millions de dollars. Et ce sont les deux grosses écuries casablancaises, le Wydad et le Raja, tenant du titre qui seront de la partie, tous deux animés de la volonté de faire un bon parcours et pourquoi pas aller jusqu’au bout, en dépit du standing des autres formations engagées.



Et c’est le WAC qui devra faire son entrée en lice en premier, en donnant la réplique cet après-midi à 14h00 à l’équipe qatarie d’Al Sadd. Un match inaugural du groupe B que les Rouge et Blanc, sous la houlette de leur nouveau coach Adil Ramzi, sont sommés de bien négocier en vue d’envisager la suite des débats dans de bonnes dispositions. Et la suite ne sera pas une mince affaire du fait qu’ils auront à croiser le fer le 30 courant avec les Libyens d’Al Ahli Tripoli, avant d’affronter Al Hilal d’Arabie Saoudite, club qu’ils avaient déjà rencontré à l’occasion du dernier Mondial des clubs disputé au Maroc.



Pour Adil Ramzi, la préparation, une fois sur place, s’est déroulée dans de parfaites conditions, soulignant par lâ même que le club fera tout son possible pour réaliser une bonne performance lors de cette Coupe arabe dont le vainqueur empochera la coquette somme de 6 millions de dollars.



En ce qui concerne le Raja, logé dans la poule D, il entamera ce vendredi à 14 heures son parcours face aux Algériens de Chabab Belouizdad, club managé par le Belge Sven Van Denbroeck qui était aux commandes du WAC en fin de saison écoulée.



Les Verts, qui cherchent un départ sur de bonnes bases dès ce tournoi, sachant qu’ils ne disputeront pas la compétition africaine la saison prochaine, auront à cœur de jouer à fond leurs chances et cela passe par ce premier match avant d’affronter le 31 de ce mois le club d’Al Koweït et le 3 août les Emiratis d’Al Wehda.



Pour ce qui est des deux autres groupes, la poule A renferme le CS.Sfaxien de Tunisie, Al Shorta d’Irak, l’Espérance de Tunis et Al Ittihad d’Arabie Saoudite. Quant à la poule C, elle est composée de l’Union sportive Monastrienne de Tunisie, du Zamalek d’Egypte, d’Al Nassr et d’Al Shabab d’Arabie Saoudite.



Les deux premiers de chaque groupe décrocheront leurs billets pour le tour des quarts de finale.



Mohamed Bouarab

Programme de la phase de groupes:

27 juillet :



Groupe A

Club Sportif Sfaxien (Tunisie) vs Al Shorta (Irak) à 16h00

Espérance de Tunis (Tunisie) vs Al Ittihad (Arabie Saoudite) à 20h00

Groupe B

Al Sadd (Qatar) vs Wydad de Casablanca (Maroc) à 14h00

Al Ahli Tripoli (Libye) vs Al Hilal (Arabie Saoudite) à 18h00

28 juillet :

Groupe C

Union Sportive Monastirienne (Tunisie) vs Zamalek (Egypte) à 16h00

Al Nassr (Arabie Saoudite) vs Al Shabab (Arabie Saoudite) à 20h00



Groupe D

Chabab Riadhi Belouizdad (Algérie) vs Raja de Casablanca (Maroc) à 14h00

Al Koweït (Koweït) vs Al Wehda (Emirats Arabes Unis) 18h00



30 juillet :

Groupe A

Espérance de Tunis (Tunisie) vs Al Shorta (Irak) à 16h00



Club Sportif Sfaxien (Tunisie) vs Al Ittihad (Arabie Saoudite) à 20h00



Groupe B

Wydad Casablanca (Maroc) vs Al Ahli Tripoli (Libye) à 14h 00

Al Hilal (Arabie Saoudite) vs Al Sadd (Qatar) à 18h00



31 juillet :

Groupe C

Zamalek (Egypte) vs Al Shabab (Arabie Saoudite) à 16h 00

Union Sportive Monastirienne (Tunisie) vs Al Nasr (Arabie Saoudite) à 20h 00



Groupe D

Chabab Riadhi Belouizdad (Algérie) vs Al Wehda (Emirats Arabes Unis) à 14h 00

Raja de Casablanca (Maroc) vs Al Koweït (Koweït) à 18h00



02 août :

Groupe A