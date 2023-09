Al-Qods: Un média italien souligne le soutien continu de SM le Roi à la Ville Sainte

Le média italien "Farodiroma" a souligné, mercredi, le "soutien continu" de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, à la Ville Sainte, revenant sur les différentes initiatives de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, menées sous les Hautes Orientations du Souverain.



Mettant en avant la réception accordée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, sur ordre de SM le Roi, aux enfants maqdessis participant à la 14ème édition du Programme des colonies de vacances organisées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, le portail d’information relève que l'initiative de l'Agence illustre "le soutien continu du Souverain à la Ville Sainte, qui se traduit par de multiples projets porteurs d’un impact significatif pour les maqdessis, en particulier les femmes, les enfants et les personnes en situation difficile".



Ces colonies de vacances, qui bénéficient chaque année à 50 enfants d'Al-Qods, et le programme "Ecoles d'été", organisé dans la Ville Sainte au profit de plus de 3.000 enfants, confirment la vision "sociale et humanitaire" de l'action de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, menée sous les Hautes Instructions Royales, poursuit-on.



Dans le même sillage, le média en ligne “Mediterranews” fait observer, pour sa part, que le Programme des colonies de vacances de l'Agence compte à son actif, depuis son lancement en 2008, un total de 700 enfants des différents quartiers de la Ville Sainte, accompagnés de 70 encadrants, qui ont pu visiter différentes régions du Royaume et constater par eux-mêmes la force de la solidarité des Marocains avec les Palestiniens.



L'Agence Bayt Mal Al-Qods a mis en place un programme riche et diversifié avec notamment des compétitions artistiques et sportives, qui ont permis aux enfants d'Al-Qods de découvrir l'histoire et la géographie du Royaume, ainsi que son authenticité et sa profondeur culturelle, rappelle-t-on.



Le programme de cette année a accordé une importance particulière aux ateliers thématiques notamment dans les domaines de l'art, du sport, des langues et de l'environnement, poursuit le site d’information.