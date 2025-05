Al Omrane inaugure sa succursale rénovée à Paris

08/05/2025

Le holding Al Omrane a inauguré, mercredi, sa succursale rénovée au XVIIème arrondissement de Paris.



Cette inauguration marque une nouvelle étape dans la dynamique du holding en faveur des membres de la communauté marocaine en mettant à leur disposition un espace qui allie modernité, authenticité et convivialité, ayant pour vocation d’accompagner leurs projets d’habitat ou d’investissement immobilier au Maroc, a expliqué à la MAP Amina Bouktab, membre du directoire d’Al Omrane.



Elle s’inscrit dans une démarche de proximité au service des Marocains du monde (MDM) qui comprend également la présence du groupe Al Omrane dans différents salons internationaux et des actions d’accompagnement des MDM qui s’étalent sur toute l’année.



Mme Bouktab a également précisé que le holding Al Omrane met à disposition une plateforme digitale qui présente tous les produits et services et toutes les informations utiles en termes d’habitat ou d’investissement immobilier dans le Royaume, rapporte la MAP.



La succursale parisienne du groupe Al Omrane dans ses nouveaux atours représente un relais stratégique à l’international, entre les Marocains du monde et le Royaume. Elle marque une étape décisive dans la stratégie globale positionnant les MDM comme des partenaires privilégiés du développement territorial du Royaume, a ajouté la responsable.



La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du président du directoire d’Al Omrane, Housni El Ghazaoui, de la consule générale du Royaume à Paris, Nada Bakkali Hassani, du maire du 17ème arrondissement de la capitale française, Geoffroy Boulard et de membres de la communauté marocaine.