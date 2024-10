Al Omrane : hausse prévisionnelle du résultat net consolidé à 254 MDH en 2025

25/10/2024

Le résultat net consolidé du groupe Holding Al Omrane (HAO) devrait enregistrer une amélioration à 254 millions de dirhams (MDH) en 2025, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de Finances (PLF) de l'année prochaine.



Ce résultat devrait poursuivre sa progression pour s'établir à 318 MDH en 2026, avant de revenir à 290,1 MDH en 2027, indique ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances.



S'agissant du chiffre d'affaires (CA), il se situerait à 5.246 MDH en 2025, à 5.427 MDH en 2026 et à 5.640 MDH en 2027, précise la même source. Au titre des six premiers mois de 2024, le CA a affiché une hausse de 24% à 2.171 MDH, avec des prévisions de clôture de l'année estimées à 5.583 MDH (+31% comparativement à 2023).



Quant aux investissements, ils ont augmenté de 11% à 2.288 MDH à fin juin dernier, révèle le rapport, faisant savoir que pour 2024, le groupe HOA prévoit la mise en chantier de 16.679 unités de production nouvelle (+155% par rapport à 2023), l'achèvement de 28.908 unités de production nouvelle (+167%) et la mise en œuvre de 10.673 unités dans le cadre du nouveau dispositif d'aide au logement, dont 7.587 en partenariat avec le secteur privé et 3.086 en propre.



Le programme d'investissement est estimé à 6.433 MDH en 2025, à 6.510 MDH en 2026 et à 5.971 MDH en 2027.