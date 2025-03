Al Omrane enregistre des recettes record en 2024

25/03/2025

Le Groupe Al Omrane (GAO) a enregistré une hausse record de 38% des recettes au titre de l’année 2024, couplée d’une croissance de 27% de son chiffre d’affaires et d'une baisse de 9% du taux d’endettement, a affirmé, lundi à Rabat, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, et vice-présidente du conseil de surveillance du GAO, Fatima Zahra El Mansouri.



Ces performances, réalisées grâce à la nouvelle dynamique, enclenchée depuis 2023, viennent confirmer la pertinence des orientations choisies et l’impact tangible des chantiers structurants engagés par Al Omran, notamment en matière de renforcement de la gouvernance, d’accélération de la digitalisation et d’optimisation des processus de management des projets, a-t-elle relevé lors du conseil de surveillance du Groupe.



Dans une déclaration à la presse, Hosni El Ghazaoui, président du directoire du GAO, a fait savoir que cette réunion a été l'occasion de faire le point sur la nouvelle dynamique que connaît le groupe depuis la fin de l'année 2023.



Ce dynamisme, outre les changements substantiels à plusieurs niveaux, a abouti à des résultats positifs et tangibles, aussi bien en termes d'amélioration de la situation financière du groupe, avec une réduction significative de son endettement, qu'en termes de réalisations techniques, en plus d'une augmentation significative du chiffre d'affaires et des revenus financiers, qui ont presque doublé par rapport à 2022, a-t-il expliqué.



Ainsi, l’année 2024 s’inscrit comme une étape clé dans la trajectoire du Groupe Al Omrane, qui enregistre des performances solides, confirmant la pertinence des transformations engagées. Le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 5.402 MDH, enregistrant une progression de 27% par rapport à l’année précédente.



Cette dynamique de croissance s’accompagne d’une hausse exceptionnelle des recettes, qui s’élèvent à 6.518 MDH, soit une augmentation de 38% par rapport à 2023, et de 69% par rapport à 2022.



Par ailleurs, le Groupe a poursuivi sa politique d’optimisation financière, avec une gestion rigoureuse permettant de réduire son endettement de manière significative. Ce dernier a ainsi reculé de 9%, passant de 8.405 MDH en 2023 à 7.628 MDH en 2024, consolidant ainsi la viabilité financière du Groupe.



Un engagement pour le développement social et territorial



Dans le cadre de son engagement en faveur du développement urbain et de l’accessibilité au logement, le Groupe a poursuivi ses efforts d’investissement, avec un volume global de 5.419 MDH en 2024, en hausse de 19%. Cette ambition s’est traduite concrètement par le lancement de 8.309 nouvelles unités de production, soit une progression de 27%, et par l’achèvement de 14.083 unités, enregistrant une hausse de 30%.



La confiance renouvelée des pouvoirs publics se traduit également par un volume de commandes de l’État en nette progression, atteignant 4.222 MDH, soit une hausse de 147% par rapport à l’exercice précédent.



Suite au séisme qui a frappé la région d’Al Haouz, le 8 septembre 2023, le Groupe s’est mobilisé pour assurer une assistance technique aux bénéficiaires permettant une reconstruction rapide, sécurisée et qualitative. Pour relever ce défi majeur, Al Omrane a mobilisé une équipe d’experts composée de 47 collaborateurs, 62 ingénieurs, 240 architectes, 130 bureaux d’études techniques, 23 laboratoires spécialisés et plus de 70 entreprises partenaires.



Ces résultats attestent de la montée en puissance du Groupe Al Omrane et de sa capacité à conjuguer transformation, performance et engagement citoyen. Fort de cette dynamique, le Groupe entend poursuivre ses efforts pour renforcer son impact et consolider sa position d’acteur clé du développement territorial et de l’habitat au Maroc.



Cette dynamique sera confortée davantage en 2025, avec un investissement de 7,32 milliards de DH, en augmentation de 34% par rapport à 2024, dans le but de consolider son rôle dans le développement urbain et répondre aux besoins des citoyens dans toutes les régions du Royaume.



Dans sa déclaration, Hosni El Ghazaoui a, en outre, affirmé que le Groupe Al Omrane a retrouvé sa position de bras exécutif de l'État dans les domaines d'habitat et d'aménagement du territoire, notant que les résultats positifs accomplis avec le passage des indicateurs rouges aux indicateurs verts n'auraient pas été possibles sans le soutien de toutes les parties prenantes, en premier lieu le ministère de tutelle ainsi que les autorités locales, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Economie et des Finances et l'Agence nationale pour la gestion stratégique des contributions de l'Etat.



L’année 2025 sera marquée par la poursuite de cette nouvelle dynamique qui permettra à Al Omrane de réaliser à nouveau des résultats positifs, a-t-il dit.