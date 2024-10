Al Omrane affiche un résultat net de 194 MDH au premier semestre de 2024

Le groupe a enregistré des progressions notables de tous ses indicateurs de performance

03/10/2024

Le groupe Al Omrane a réalisé un résultat net consolidé de 194 millions de dirhams (MDH) au titre du premier semestre de 2024 (S1-2024), affichant une hausse de 640% par rapport à la même période une année auparavant.



A la clôture du S1-2024, le groupe a enregistré des progressions notables de tous ses indicateurs de performance, indique le groupe dans un communiqué sur ses résultats semestriels.



"Ces résultats exceptionnels témoignent de la redynamisation réussie du groupe et de la mobilisation exemplaire de ses équipes", poursuit la même source. Pour sa part, le résultat d'exploitation s'est élevé à 363 MDH, en hausse de 515% par rapport au premier semestre de 2023. Cette tendance a été également marquée par une hausse significative de 31% du chiffre d'affaires consolidé à 2,282 milliards de dirhams (MMDH).



Les recettes de vente ont, quant à elles, atteint 2,666 MMDH, soit une augmentation de 43% par rapport au 1er semestre 2023, témoignant d'une dynamique commerciale solide, rapporte la MAP.



Par ailleurs, le groupe a réalisé un volume d'investissement de 2,288 MMDH au cours du S1-2024, ce qui représente une progression de 11% par rapport à la même période en 2023.



Sur le plan des réalisations physiques, le groupe a mis en chantier 3.603 unités de production nouvelle, représentant une augmentation de 24% par rapport aux six premiers mois de l'année précédente.



L'achèvement des travaux a, pour sa part, concerné 4.048 unités de production nouvelle, affichant une croissance exceptionnelle de 206% par rapport aux réalisations de la même période de l'année précédente.



En termes de transactions, 7.949 contrats de vente ont été établis à fin juin 2024, traduisant une hausse de 13% par rapport à l'année précédente.

Les livraisons, quant à elles, ont concerné 8.250 unités, marquant une augmentation de 40% par rapport à la même période en 2023.



Les résultats positifs enregistrés au cours du premier semestre 2024 confirment les nouvelles ambitions fixées par le groupe, qui continuera à déployer son plan de relance tout en maintenant une dynamique soutenue dans la réalisation de ses projets.



Côté perspectives, le groupe Al Omrane, entreprise publique stratégique et bras armé de l'État, est investi de la mission de mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'habitat, d'aménagement et de développement territorial, traduite par la conduite des programmes publics portés par le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville.



Afin d'assurer pleinement cette mission et de contribuer fortement au développement socio-économique du Royaume, le groupe a procédé, en fin 2023, à une revue stratégique globale ayant abouti à la définition de nouvelles orientations stratégiques et d'objectifs à court et moyen termes très ambitieux visant la mue du groupe Al Omrane en acteur de référence du secteur de l'habitat et de l'aménagement du territoire, contribuant à l'amélioration du cadre de vie des citoyens avec innovation, modernité et durabilité.



Par ailleurs, des réajustements de l'organisation du groupe et de ses processus opérationnels ont été opérés et les relations avec ses partenaires ont été renforcées.



Les perspectives du groupe Al Omrane, revues sur cette base, visent avant tout à renforcer son rôle de partenaire privilégié des pouvoirs publics pour la réalisation des projets d'aménagement du territoire et de mise à niveau urbaine. De plus, le groupe aspire à devenir l’opérateur national de référence dans le secteur de l’habitat, tout en développant des partenariats stratégiques avec le secteur privé.



En ce sens, Al Omrane s’attèle à asseoir les bases d’un développement pérenne, reposant sur une bonne gouvernance, un alignement stratégique cohérent, ainsi qu'une solidité financière.



Par ailleurs, la transformation technologique, l’excellence opérationnelle, la recherche et l’innovation, ainsi que la maîtrise des risques et du contrôle interne, demeurent des axes essentiels pour garantir la durabilité de sa performance à long terme.

Les premiers résultats de cette évolution ont été immédiatement perçus et le groupe poursuit son développement sur cette lancée, conclut le communiqué.