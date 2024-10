"Al Omrane Expo Marocains du monde" fait escale à Amsterdam

Multiplier les opportunités d'échange et répondre aux attentes et besoins des MRE

21/10/2024

Le Salon international itinérant "Al Omrane Expo Marocains du monde", qui s’est déroulé en six étapes, a fait escale à Amsterdam vendredi, après une tournée dans plusieurs villes européennes, et s’est poursuivi jusqu'au 20 octobre dans la capitale néerlandaise.



Organisé sous l'égide du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, conformément aux Hautes Orientations Royales, ce Salon s'inscrit dans la stratégie du groupe Al Omrane, destinée aux Marocains résidant à l'étranger (MRE). L'objectif est de renforcer les liens avec eux, de multiplier les opportunités d'échange et de répondre à leurs attentes et besoins, tout en incarnant la politique de proximité du groupe, qui place le citoyen, qu'il soit au Maroc ou à l'étranger, au centre de ses priorités, indique le groupe dans un communiqué.



À l’instar des éditions précédentes, l'étape d'Amsterdam a été marquée par une conférence en marge de la journée inaugurale, présidée par le président du Conseil d'administration du groupe Al Omrane, Housni El Ghazaoui, en présence de l'ambassadeur du Maroc aux Pays-Bas, Mohamed Basri, ainsi que des consuls généraux du Maroc à Amsterdam, Utrecht, Rotterdam et Den Bosch.



Cette conférence a permis de mettre en lumière les réformes majeures du secteur du logement au Maroc, dans le cadre de la politique nationale visant à répondre aux besoins croissants en matière de logement, à améliorer les conditions de vie des citoyens et à renforcer l'attractivité du pays pour les investissements. Ces efforts se traduisent notamment par le nouveau programme d'aide directe au logement, lancé conformément aux Hautes Instructions Royales.



S’exprimant à cette occasion, M. El Ghazaoui a souligné l’engagement du groupe Al Omrane, en tant qu'instrument public chargé de mettre en œuvre les politiques gouvernementales dans ce secteur, à soutenir le ministère de tutelle, notamment dans le cadre de sa nouvelle vision stratégique centrée sur le citoyen.



Il a également présenté la nouvelle plateforme numérique (www.alomrane.gov.ma) d’aide à l’acquisition de logements, qui permet aux citoyens marocains, qu'ils soient résidant au Maroc ou à l’étranger, d'accéder à toutes les informations relatives aux produits disponibles, tels que l'emplacement, la surface, le prix et les infrastructures à proximité.



Cette nouvelle plateforme reflète les engagements du groupe Al Omrane dans le cadre de ses nouvelles orientations, qui visent à renforcer la proximité et la transparence envers les citoyens, tout en s'appuyant sur sa stratégie de transformation digitale pour offrir des services adaptés à leurs attentes.



La plateforme d’aide à l’acquisition est aujourd’hui un outil clé, facilitant l’accès aux offres et services du groupe. Elle permet une consultation en ligne et en temps réel de près de 23.000 unités immobilières réparties sur plus de 520 projets (appartements, terrains et commerces) disponibles à la vente à travers tout le territoire national.



Parallèlement, M. El Ghazaoui a souligné que le groupe Al Omrane a réalisé des progrès significatifs vers une transformation digitale globale, démontrant ainsi son engagement envers l'innovation et une offre de services de qualité. À cet égard, il a annoncé le lancement officiel de la nouvelle plateforme "AlOmraneAssist", un outil numérique qui permet aux MRE de suivre l’avancement de leurs projets immobiliers, qu’ils soient destinés à l'habitation ou à l'investissement.



L'édition 2024 du Salon "Al Omrane Expo Marocains du monde" a débuté en mai dernier à Madrid (31 mai au 2 juin), avant de passer par Montpellier (27 au 29 septembre), puis Düsseldorf en Allemagne (4 au 6 octobre). Après cette 4e étape à Amsterdam, le Salon s’envolera pour Montréal (8 au 10 novembre), avant de se conclure à Bologne, en Italie (6 au 8 décembre).