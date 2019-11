“Al Moutmir itinérant” pose pied à Taounate

16/11/2019

Le dispositif "Al Moutmir itinérant" du Groupe OCP a posé pied à Tissa dans la province de Taounate et ce, dans le cadre de la nouvelle tournée lancée le 10 septembre dernier et devant accompagner la campagne agricole 2019-2020 à travers des actions ciblées dans près de 28 provinces permettant de proposer un accompagnement diversifié aux agriculteurs tout au long de l’itinéraire technique, indique le Groupe OCP dans un communiqué.

L’édition 2019-2020 d’"Al Moutmir itinérant" ciblera trois grandes familles de cultures, à savoir les céréales et légumineuses, l’arboriculture et le maraîchage, ajoute le communiqué, relevant que de nouvelles cultures vont être accompagnées, notamment le palmier, le pommier et le figuier et une centaine d’agronomes OCP seront mobilisés sur l’ensemble des étapes, en plus de plusieurs experts qui animeront plus de 80 sessions de questions-réponses au profit des agriculteurs.

Le dispositif fera escale dans 28 provinces, soit 180 localités à fort potentiel à travers le Royaume, et ce afin de cibler pas moins de 10.000 agriculteurs. De nouvelles provinces et de nouvelles cultures sont prévues pour cette édition ainsi que 10.000 analyses de sol à réaliser, précise-t-on.

Cette année, rapporte la MAP, ce sont plus de 4000 plateformes de démonstration qui vont être accompagnées par les équipes Al Moutmir. Passé de 2000 plateformes en 2018-2019 à 4000 cette année, ce programme vise à permettre aux agriculteurs d’accroître leur productivité et la qualité des productions grâce à une bonne conduite technique des cultures et à l’adoption de la démarche scientifique basée sur une nutrition équilibrée des cultures, selon la même source.

Ce programme vise également le renforcement des capacités et d’échange de l’information adaptée avec une forte inclusion des différents groupes socio-économiques et particulièrement les femmes rurales et les jeunes.

En vue de faire bénéficier un maximum d’agriculteurs des échanges avec les experts Al Moutmir, des retransmissions en direct sur la chaîne YouTube Al Moutmir sont au rendez-vous. Ainsi, les agriculteurs ne pouvant pas assister aux séances de questions-réponses "Sewlouna njaouboukoum" seront en mesure de les suivre en direct ou en différé sur YouTube.

Cette nouvelle édition est aussi marquée par le lancement du dispositif agile "Al Moutmir souks et moussems" qui va à la rencontre des agriculteurs dans les souks et les moussems dans différentes provinces du Royaume.

"Al Moutmir souks et moussems" permet d’accompagner les agriculteurs avant le lancement de chaque cycle de culture, en identifiant notamment leurs besoins et en les soutenant dans le choix des intrants et dans les pratiques agricoles qu’ils voudraient déployer pour accroître leurs rendements tout en préservant les ressources naturelles. A travers ce dispositif, les agriculteurs pourront aussi entrer en contact avec les ingénieurs agronomes d’Al Moutmir en vue de bénéficier du programme et de l’accompagnement continu des équipes sur le terrain.

Le digital est aussi au cœur de cette édition qui connaîtra la présentation de @tmar, la nouvelle application mobile de conseil agricole mise à la disposition des agriculteurs, relève le communiqué, faisant savoir que le dispositif prévoit dans ce sens des séances animées par les équipes techniques d’Al Moutmir afin de faciliter aux agriculteurs l’appropriation de cet outil digital mis à leur disposition gratuitement.