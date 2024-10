Al Mahbes : 3ème Festival national de la Marche verte

29/10/2024

La 3ème édition du Festival national de la Marche Verte se tiendra du 09 au 11 novembre dans la commune d'Al Mahbes (province d’Assa-Zag).



Le programme du festival, organisé par le conseil communal d’Al Mahbes dans le cadre de la commémoration du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche verte sous le signe : «Unité nationale : Consolidation de la culture sahraouie hassani comme pilier fondamental de l'identité marocaine », comprend plusieurs activités pour la célébration de l'anniversaire de la Marche Verte, dont des spectacles musicaux, des manifestations sportives et des soirées artistiques.



Cet événement, initié avec le soutien de la province d'Assa-Zag, du conseil provincial d'Assa-Zag, de la direction générale des collectivités territoriales et du conseil de la région de Guelmim-Oued Noun, est également marqué par l'organisation d'un carnaval, d'une exposition de produits de l’artisanat et du terroir ainsi que d’une caravane médicale au profit des populations de la commune d’Al Mahbes et des nomades.