Al Hoceima accueille la première édition du Forum du livre et du théâtre

26/03/2025

Al Hoceima a accueilli, trois jours durant, la première édition du Forum du livre et du théâtre, un événement culturel dédié aux conférences, signatures d'ouvrages, ateliers d'écriture théâtrale et à un salon du livre mettant en avant les dernières parutions littéraires et théâtrales.



Placé sous le thème « Al Hoceima accueille la parole et la scène », ce forum a été organisé par l'Association Arif pour la culture et le patrimoine, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, avec l'ambition d'enrichir la scène culturelle locale et promouvoir le rôle du théâtre comme vecteur d'expression de l'identité culturelle de la région.



Les conférences du Forum ont exploré des thèmes clés du théâtre et de la littérature, notamment l'interaction entre performance et mémoire, ainsi que les défis du théâtre à l'ère numérique. En parallèle, le salon du livre a rassemblé une vaste sélection d'ouvrages en lien avec ces thématiques.



Cet événement culturel a été également marqué par la présentation et la signature de plusieurs ouvrages notables, parmi lesquels «Le théâtre, un atelier ouvert» du metteur en scène Bousselham Daif, «Dictionnaire des pièces de théâtre marocaines» du dramaturge Fahd Kaghat, ainsi que «Sélections des œuvres d'Emilio Blanco Izza: structures sociales et lois coutumières rifaines» de l'écrivain Abdelmajid Azzouzi.



En plus des rencontres et débats, l'événement a offert un cadre propice aux échanges entre auteurs et penseurs sur des enjeux culturels essentiels. Des ateliers de formation en écriture théâtrale ont été organisés pour aider les participants à perfectionner leurs compétences en rédaction de textes, selon des techniques artistiques et des approches créatives modernes.



Fahd Kaghat s'est réjoui de la présentation de son dictionnaire lors du forum, soulignant que tout dictionnaire reste un projet en perpétuelle évolution, appelé à s'enrichir avec le temps.

Il a également mis en avant l'inclusion, dans son dictionnaire, de textes théâtraux marocains rédigés en français, en anglais, en espagnol et dans d'autres langues étrangères.



Par ailleurs, le membre de l'Association Arif, Karim Idrissi, a souligné l'importance de ce forum pour la dynamisation de la scène culturelle régionale, mettant l'accent sur son rôle dans la création de passerelles entre le théâtre, la littérature et l'histoire, renforçant ainsi la place d'Al Hoceima dans le paysage culturel national.



L'événement a réuni de nombreux passionnés de littérature, de théâtre et d'histoire, renforçant ainsi l'ambition d'Al Hoceima de devenir une étape incontournable de l'agenda culturel du pays.