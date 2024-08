Al Hoceïma abrite la première édition de la bibliothèque de plage

05/08/2024

La plage de Quemado à Al Hoceïma abrite, du 5 au 14 août, la première édition de la bibliothèque de plage, l'occasion de rapprocher les estivants des mondes de la culture et de la lecture, dans une atmosphère agréable au bord de la mer.



Organisée par la commune d'Al Hoceïma, en partenariat avec la direction provinciale de la culture et la délégation provinciale du tourisme, à l'occasion de la célébration du 25ème anniversaire de la Glorieuse Fête du Trône, cette initiative sera marquée par l'organisation de plusieurs activités et événements culturels, intellectuels, créatifs et ludiques pour tous les âges, l'objectif étant de mettre en lumière les réalisations des jeunes et d'offrir au public l'occasion de dialoguer et de débattre avec eux autour de plusieurs thématiques.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de la culture d'Al Hoceïma, Ahmed Acharki, a souligné que cette manifestation culturelle vise à servir les visiteurs de la plage de Quemado sur le plan culturel, et à encourager la lecture, à travers une sélection de livres dans les domaines de l'histoire, la littéraire, la géographie, les sciences, le sport et autres.



Il a, en outre, relevé que la diversité des sujets traités par ces livres a pour but de satisfaire les goûts du plus grand nombre de lecteurs fréquentant la plage de Quemado, et de leur transmettre le plaisir de lire les livres mis à leur disposition gratuitement sur place.



"La capacité de lire et de consacrer du temps à la lecture est un indicateur de la qualité de vie", a-t-il dit, ajoutant "si nous perdons ce droit, le droit de nous asseoir en silence et de lire, la vie ressemblera à une course perpétuelle dans la roue de la vie. Imaginez la vie en profitant de vos vacances d'été et en plongeant dans l'univers enrichissant des livres... C'est ce que nous visons réellement", notant que les bibliothèques de plage symbolisent la combinaison du divertissement et de la culture.



Quant au choix du lieu, M. Acharki a fait savoir que la plage de Quemado est l'une des principales attractions touristiques de la région, fréquentée par les habitants et les visiteurs issus des différentes régions et provinces du Royaume, relevant que cette plage, considérée comme l'une des plus belles de la province et de la région du Nord, se distingue par ses eaux bleues cristallines, son sable doré charmant, et sa magnifique vue sur le célèbre mont Morro Viejo à Al Hoceïma.



Cette bibliothèque est le fruit des efforts coordonnés de diverses institutions, afin de concrétiser la vision culturelle de la province, a-t-il précisé, soulignant que cette initiative contribue à renforcer les critères pris en considération pour l'obtention du "Pavillon Bleu", et à accompagner les autres événements culturels, de manière à encourager toutes les parties et institutions à renforcer leurs efforts pour promouvoir la culture de la lecture, essentielle au développement d'une société de la connaissance.