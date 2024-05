Al Hoceima: Programme riche et varié pour la célébration du mois du patrimoine

04/05/2024

La direction provinciale de la Culture d’Al Hoceima organise, du 18 avril au 18 mai, une série d’activités riches et variées pour la célébration du "mois de patrimoine", afin de mettre en avant le patrimoine national matériel et immatériel, et de sensibiliser à l'importance de sa conservation et sa valorisation.



A cet égard, la direction a mis en place, en partenariat avec plusieurs acteurs institutionnels, associatifs et éducatifs, un programme d'activités culturelles et intellectuelles riche comprenant des conférences scientifiques, des concerts musicaux, des ateliers de narration liés au patrimoine, ainsi que des expositions et des visites de sites historiques.



Cette manifestation vise à mettre en valeur la diversité du patrimoine de la région d'Al Hoceima, imprégné de l’essence du passé et du charme de l’histoire.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de la Culture d'Al Hoceima, Ahmed Acharki, a souligné que le patrimoine est une source de richesse culturelle et l'un des piliers de la culture des nations, ainsi le fruit de leurs expériences et leur savoir-faire.



"Ces festivités visent à mettre en valeur le patrimoine culturel matériel et immatériel, et à consacrer la culture de la célébration du mois du patrimoine, en impliquant les secteurs concernés et les associations de la société civile, et en s'ouvrant sur les médias", a-t-il poursuivi, relevant que le programme comprend des activités destinées aux enfants, étant donné que l'enfance est la pierre angulaire de la formation de la personnalité de l'individu.



Le programme dédié aux enfants comprend une "séance de tonalité avec une plume et une histoire", des ateliers de dessin, des séances de contes, des spectacles musicaux pour enfants, ainsi que des ateliers de sensibilisation au patrimoine.



Sur le volet intellectuel, cet événement sera marqué par l'organisation d'une conférence sous le thème "Le rôle des musées dans la mise en lumière du patrimoine culturel et historique" (10 mai à la Maison de la culture d'Al Hoceima), un séminaire sur "Le rôle du patrimoine culturel dans le développement du tourisme rural, cas de la commune de Snada" (15 mai à la commune de Snada ), et une conférence intitulée "Fragments du patrimoine local du Rif " (18 mai à la Maison de la culture).



A cela s'ajoutent un séminaire sur "la jurisprudence et le discours réformateur au Maroc" (24 mai à l'Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération d'Al Hoceima), et une rencontre-signature du livre "Le conte populaire amazigh au Rif" du chercheur Abdessamad Majouki (17 mai).



Des visites aux monuments historiques d'Al Hoceima seront également organisées, en vue de découvrir la richesse et la diversité de l'histoire et du patrimoine du Rif, en plus de la présentation d'une série de contes intitulée "sites inoubliables", qui sont consacrés cette année au "Conte d'Al Mazamma".