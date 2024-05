Al Hoceima: Journée scientifique sur les enjeux de l'eau, du climat et de l'énergie

14/05/2024

L'Ecole nationale des sciences appliquées d'Al Hoceima (ENSAH) a abrité, ce week-end, une rencontre scientifique sous le thème "Eau, climat, énergie et bâtiments, quels enjeux?".



Initiée par l'équipe de recherche "Gestion de l'environnement et génie civil" (GEGC) de l'Université Abdelmalek Essaâdi, en partenariat avec l'Association pour la gestion des ressources naturelles et le développement agricole d'Al Hoceima, cette manifestation a été l'occasion pour les chercheurs de présenter les résultats de leurs recherches autour de sujets liés à l'eau, au climat et à l'énergie.



Cet événement a permis d'échanger les expériences, de partager les idées et de débattre des défis posés par le changement climatique.



Les participants ont également examiné les communications présentées lors de cet évènement scientifique, notamment celles liées aux effets du changement climatique, ainsi qu'aux défis relatifs à l'avenir de la gestion des ressources en eau, dans un contexte marqué par la raréfaction des précipitations et la baisse du niveau des nappes phréatiques et des retenues des barrages.



Les débats ont porté aussi sur l'analyse de certains phénomènes météorologiques exacerbés par les changements climatiques, ainsi que les défis qu'ils posent pour certaines activités agricoles au Maroc en général, et dans la région d'Al Hoceima en particulier.