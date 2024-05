Al Hoceima: Clôture du 15è forum de l'orientation scolaire, professionnelle et universitaire

17/05/2024

La 15è édition du forum de l'orientation scolaire, professionnelle et universitaire prend fin, jeudi à Al Hoceima, avec la participation d’établissements universitaires publics et privés, ainsi que des établissements d'orientation régionaux et provinciaux.



Initié par la Direction provinciale du ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports à Al Hoceima, en partenariat avec la section provinciale de l’association marocaine des cadres d’orientation et de planification éducative, avec le soutien des conseils communaux d'Al Hoceima et d'Aït Youssef Ou Ali, cet événement de deux jours a été l'occasion pour les élèves du secondaire qualifiant de découvrir les différentes filières offertes par les universités, écoles et établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient à accès libre ou régulé.



En mettant en lumière les nouvelles filières de formation, cet événement s'est fixé pour objectif d'aider les élèves et leurs parents à mieux cerner leurs choix et à planifier leur avenir académique.



Par ailleurs, ce forum entend également faciliter l'accès des candidats aux établissements universitaires et aux écoles nationales, à travers l'octroi d'informations détaillées sur les différentes filières et formations disponibles, ainsi que sur les perspectives professionnelles associées.