“Al Hawane’’ remporte le Grand prix de la Rencontre nationale du cinéma de la marge

10/04/2019 Libé

Le court métrage ‘’Al Hawane’’ de Mohamed Al Qawl a remporté le Grand prix de la 7ème Rencontre nationale du cinéma de la marge de Guercif. Dix courts métrages étaient en lice dans le cadre de la compétition officielle de cette édition organisée, du 4 au 7 avril courant par l’Association Ach-chacha Al Fiddiya (Ecran d’argent), sous le signe ‘’Le cinéma de la marge et le capital immatériel’’.

Le jury de cette manifestation cinématographique a accordé le prix de la meilleure réalisation au film ‘’Exécution d’un mort’’ de Mohamed El Haoury, alors que ‘’Silence du père’’ de Mounia Elgoumi s’est adjugé le prix du meilleur scénario. Le prix de la meilleure actrice a été remis à Anissa Laanaia pour son rôle dans le court métrage ‘’Wrida’’ de Dania Achour, alors que celui de la meilleure interprétation masculine est revenu à Mbark Mahmoudi pour son rôle dans ‘’Boukhancha’’ d’El Houari Ghoubar.

Cette édition a connu la présence de plusieurs figures du cinéma et d’académiciens spécialisés dans le domaine du 7ème art, dont le président du juy Driss Roukh, le cinéaste Abdellilah Jaouhari, les actrices Souad Saber et Manal Seddiki, l’acteur Saïd Bay, les réalisateurs Abdelouahed Moujahid, Rachid Zaki et Daoud Oulad Sayed, la critique Farida Boujida, et bien d’autres.

A l’instar des éditions précédentes, des hommages ont été rendus à des artistes de Guercif et des ateliers de formations dans des métiers du cinéma ont été organisés au profit des jeunes. Figurait également au menu de cette manifestation culturelle, une conférence sur le cinéma et le capital immatériel qui a réuni des cinéastes, des chercheurs et des académiciens.