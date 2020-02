Al-Halka, le cirque aux saveurs marocaines, en tournée au Canada

12/02/2020

Le Groupe acrobatique de Tanger, en tournée au Canada, a présenté dimanche son spectacle envoûtant Al-Halka au théâtre montréalais La Tohu.

Interprété pour la première fois en Amérique du Nord, Al-Halka propose tout un mélange de disciplines artistiques comme le chant, la danse, la narration, l'acrobatie et autres performances, le tout mis en valeur dans la pure tradition marocaine. Au grand bonheur d'un public conquis, les artistes mettent à profit langage corporel, œuvres musicales populaires et mouvements acrobatiques, pour aborder habilement une multitude de sujets de portée politique, économique et socio-culturelle.

Après un passage remarqué dans la ville de Montréal (29 janvier-9 février), la troupe marocaine devra poursuivre sa tournée dans d'autres villes canadiennes, en particulier Toronto, Vancouver et Winnipeg.

«Le patrimoine est là entre de bonnes mains. Il y a une jeunesse et un passage de témoin de ce patrimoine qui nous est très cher», a déclaré le consul général du Maroc, Fouad Kadmiri lors de la projection en marge du spectacle, du documentaire «Le rêve de l’enfant acrobate», dimanche au centre culturel Dar Al Maghrib à Montréal.

Ce sont des jeunes filles et garçons qui font ce cirque à la marocaine et le font perpétuer, a relevé M. Kadmiri qui a rendu hommage à leur apport «pour perpétuer un riche patrimoine». Il a estimé que ces artistes illustrent à bien des égards «l’image de cette jeunesse intelligente et créative qui, une fois dotée des moyens requis, brille de toutes les couleurs».

Al-Halka renvoie sans conteste à la place Jemaâ El Fna de Marrakech où un groupe de narrateurs, de faiseurs d’évènements et d’acrobates perpétuent cette forme ancienne de théâtre, une facette de la richesse du patrimoine culturel du Royaume.

Le Groupe acrobatique de Tanger place la culture populaire au cœur de son projet, une culture militante et démocratique, accessible à tous. Il fonde sa démarche sur la recherche permanente des liens entre un art ancestral et la création contemporaine.