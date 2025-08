Akinwumi Adesina : Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, s’affirme aujourd’hui comme une puissance émergente en Afrique

04/08/2025

Le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’affirme aujourd’hui comme "une puissance émergente" en Afrique, grâce à des performances remarquables et des choix résolument modernes, a affirmé le président de la Banque Africaine de Développement (BAD), Akinwumi Adesina.



Dans une déclaration à la MAP, M. Adesina a indiqué que le Maroc, engagé dans une forte dynamique de transformation, comme souligné dans le Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône, surprend par la régularité et la cohérence de ses progrès, tant économiques que sociaux.



Le positionnement stratégique du Maroc s’inscrit dans une vision claire et ambitieuse reposant sur une stratégie de développement intégrée – économique, sociale et environnementale – qui s’appuie sur une gouvernance stable et des choix réfléchis, a-t-il précisé.

Et de noter que cette démarche méthodique et déterminée a permis au Royaume de s’imposer comme l’une des nations les plus avancées du continent africain.



"Dans le sillage de son Nouveau modèle de développement, le Royaume a renforcé ses fondamentaux économiques", a-t-il soutenu, relevant qu'une réelle diversification sectorielle, une ouverture maîtrisée sur les marchés mondiaux et un ancrage affirmé dans les chaînes de valeur régionales et globales traduisent l’émergence de l’économie marocaine.



Le renouveau industriel, notamment dans les filières automobile, aéronautique et des énergies renouvelables, illustre cette montée en capacité et en gamme, soutenue par une politique d’infrastructures très ambitieuse et un environnement macroéconomique solide, qui renforcent l’attractivité du Royaume pour les investisseurs internationaux, a poursuivi M. Adesina.



"Portées par les vastes chantiers de développement impulsés par Sa Majesté le Roi, nos relations avec le Royaume ne cessent de se renforcer, afin d’accompagner et de soutenir ces progrès pluriels au bénéfice du pays et du peuple marocain", a-t-il conclu.