Akhenaton est sorti de l'hôpital

06/08/2021

Des nouvelles rassurantes en provenance de Marseille. Selon «Le Parisien», Akhenaton est sorti de l'hôpital mercredi en fin de journée, après y avoir été admis dimanche pour traiter une gêne respiratoire causée par sa contamination à la Covid-19. «Il va bien, mais il est éprouvé et se repose en famille», écrit le quotidien francilien, d'après lequel le rappeur d'IAM n'avait pas été admis en réanimation, contrairement aux informations annoncées mercredi dans la presse. L'annonce de l'hospitalisation de l'artiste de 52 ans avait rapidement provoqué une vague d'émotion sur les réseaux sociaux et inspiré de nombreux messages de sympathie.



Le groupe IAM avait annoncé quelques jours plus tôt l'annulation de plusieurs dates de concert en raison de la contamination d'un de ses membres, sans préciser qu'il s'agissait d'Akhenaton. Mi-juillet, la formation marseillaise s'était prononcée contre la mise en place du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants annoncées par Emmanuel Macron : «Avec le groupe IAM nous sommes contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire (...). Il en va de nos libertés et surtout de l'avenir de nos enfants, ce sont des choses importantes. (...) Ces lois sont extrêmement dangereuses pour l'avenir de tout le monde. Donc voilà, il ne faut pas oublier que c'est ensemble qu'on trouvera des solutions. Vive la vie. Vive l'amour, l'unité, vive l'humanité, je l'espère en tout cas», avait déclaré Akhenaton dans une vidéo.