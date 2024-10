Akdital: le résultat net en hausse de 70% au S1-2024

01/10/2024

Le résultat net consolidé du Groupe Akdital s'est élevé à 127 millions de dirhams (MDH) au titre du premier semestre de 2024, enregistrant une hausse de 70% par rapport à la même période une année auparavant.



"Cette progression est portée par l’amélioration de la performance opérationnelle du groupe", indique Akdital dans un communiqué, ajoutant que le résultat net part du groupe s’est établi à 113 MDH.



De son côté, le chiffre d'affaires (CA) du groupe a atteint 1,249 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2024, en hausse de 51% par rapport aux 828 MDH enregistrés à fin juin 2023, précise la même source. Et de relever que cette bonne performance reflète à la fois la consolidation des entités historiques, et le succès des établissements ouverts en 2022 et 2023.



En termes de contribution au CA global du groupe, l’activité oncologique a vu sa part passer de 29% au 1er semestre de 2023 à 32% au 1er semestre de 2024. Par ailleurs, l’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depréeciation, and amortization – Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) s’est établi à 334 MDH, en hausse de 56%, portée par des efforts d’efficacité opérationnelle du groupe, à travers une gestion rigoureuse des charges, explique le communiqué.