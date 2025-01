Aït Ourir célèbre la poésie amazighe lors d'une soirée artistique

17/01/2025

Les activités du 2ème Festival national de la culture amazighe se sont poursuivies, mercredi soir à Aït Ourir (province d’Al Haouz), avec l’organisation d’une soirée artistique et poétique dédiée à l’œuvre de plusieurs poètes, coïncidant avec la célébration du Nouvel An amazigh "Id Yennayer" 2975.



Cette soirée, tenue au centre culturel de la ville, s’inscrit dans le cadre du programme "Awal" de la Maison de la poésie de Marrakech, visant à valoriser la poésie amazighe en tant qu’expression authentique et plurielle de l’identité marocaine et à favoriser la rencontre entre différentes générations et sensibilités poétiques du Maroc.



Les visiteurs ont ainsi découvert les œuvres de figures emblématiques de la poésie amazighe, notamment Salah Aït Salah (Taroudant), Safia Ezzeddine (Ouarzazate), Hayat Bouterfass (Nador) et Abderrahim Amdjar (province de Chichaoua), qui ont présenté des poèmes puisant dans la richesse du patrimoine amazigh.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la Maison de la poésie de Marrakech, Abdelhak Mifrani, a souligné que le programme "Awal" a choisi de mettre à l’honneur la culture amazighe à travers des poètes issus de diverses tendances et générations, illustrant ainsi la diversité de l’identité marocaine.



M. Mifrani a également précisé que les poètes présents représentent aussi bien la poésie amazighe traditionnelle que moderne, avec des approches mêlant critique et création poétique. Cette diversité met en lumière l’importance de préserver et de promouvoir le patrimoine poétique amazigh.



De son côté, la poétesse Hayat Bouterfass a déclaré que ses poèmes explorent la culture et l’identité amazighes, profondément enracinées dans l’histoire de la célébration d'Id Yennayer et porteuses des valeurs de la diversité culturelle du Maroc.



La soirée a été marquée également par une prestation artistique du groupe "Oulad Leblad" de Tata, spécialiste de l'art "d'El Houaria", en hommage au patrimoine matériel et immatériel amazigh.



Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la culture -, en partenariat avec la province et le conseil provincial d'Al Haouz, ainsi que le conseil communal d'Aït Ourir, la 2ème édition du Festival national de la culture amazighe vise à célébrer la culture amazighe en tant que composante essentielle de l'identité nationale marocaine, en mettant en valeur la richesse et la diversité du patrimoine amazigh dans les domaines de la musique, de la poésie, du théâtre et des arts plastiques.



Placé sous le thème "Culture amazighe : Héritage civilisationnel et créativité renouvelée", le festival s'inscrit dans le cadre des grandes orientations du ministère de tutelle visant à valoriser le patrimoine immatériel, à préserver la mémoire culturelle nationale et à assurer sa pérennité.



La programmation du festival comprend diverses activités dont des performances musicales avec la participation de 16 troupes artistiques locales et 6 troupes nationales, en plus de lectures de poésie et d'une représentation théâtrale en langue amazighe.