Aït Ben Haddou, le rêve hollywoodien dans un havre de paix

27/08/2023

Le village d'Aït Ben Haddou est un "havre de paix et de quiétude", qui a capturé l'imagination des stars hollywoodiennes par "sa beauté intemporelle et son authenticité intacte", souligne le portail italien "Siviaggia".



"Loin de l'agitation des villes, s'érige un lieu d'une beauté enchanteresse. Il s'agit du village d'Aït Ben Haddou, qui surgit comme un mirage du désert, majestueusement dressé à flanc de colline au sommet de la vallée des montagnes de l'Atlas", a relevé récemment le média spécialisé dans un article consacré à ce site historique, évoquant un conte de fée le long de la rivière d’Ounila.



Situé à 30 km de Ouarzazate, le village marocain a servi de toile de fond à de grandes productions cinématographiques mondiales, offrant "l’une des plus belles scènes" de films épiques et historiques comme “Gladiateur ”, “La Momie” et “Alexandre”, relève-t-on, notant que "cet endroit magique offre un cadre inédit où les palmeraies verdoyantes côtoient le ciel bleu ensoleillé adouci par les couleurs pâles du désert".



Malgré le passage du temps, ce village, qui remonte au moins au 17ème siècle, a conservé intact son authenticité et son esprit unique, explique le média, évoquant les maisons en argile rouge, les tours crénelées et les imposantes murailles, égéries de l'architecture traditionnelle de cette partie du Royaume.



Selon le portail italien, Aït Ben Haddou, reconnu par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial, n'est pas simplement le Hollywood du Maroc. “C’est une destination incontournable qui, une fois visitée, reste à jamais gravée dans le cœur”.



“Dans un silence interrompu uniquement par les bruits de la nature, les visiteurs respirent une paix sans égal parmi les ruines d'un temps passé”, souligne le site, mettant en avant les murs fortifiés du village qui offrent des vues panoramiques à couper le souffle sur les montagnes et le désert. Et ainsi, "se mêle le rêve à la réalité" dans le pays “grandiose” du Maroc, “rempli de charme, de couleurs, de sons et de parfums envoûtants”, conclut-on.

Bouillon de culture

FICAK La Fondation du Festival international du Cinéma Africain de Khouribga (FICAK) a annoncé l'ouverture des candidatures à la compétition officielle des longs et courts métrages au titre de la 24ème édition prévue du 11 au 18 mai 2024.



Les films éligibles pour cette compétition continentale doivent avoir été produits entre 2022 et 2024 et ne doivent pas avoir été présentés dans d’autres festivals ou projections au Maroc, à l’exception du Festival national du Film de Tanger, précise la Fondation du FICAK dans un communiqué.



Le dossier de candidature doit comprendre une copie originale du film en haute qualité audiovisuelle, accompagnée de sous-titres en arabe, français ou anglais. De plus, il doit contenir un résumé de l’oeuvre dans l’une de ces langues, le poster du film avec des captures d’écran, ainsi qu’une photo du réalisateur accompagnée d’une brève biographie et filmographie, ajoutent les organisateurs.



Les demandes de participation doivent être soumises via le site web de la Fondation du Festival: www.festivalkhouribga.com.