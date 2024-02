Airbus SE: L'AMMC vise le prospectus relatif à l'offre d’ actions réservée aux salariés

26/02/2024

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé, avoir visé mercredi, un prospectus relatif à l'offre d'actions de la société "Airbus SE" réservée aux salariés du groupe.



Le nombre total des titres alloués, au titre de l'offre, est de 3.650.000 actions, indique l'AMMC dans un communiqué, relevant que le prix de souscription s'établit à 150,26 euros, soit 1.625,66 dirhams.



Toutefois si le prix se révèle être supérieur au cours de clôture de l'action Airbus à la date précédent la livraison des actions, le prix de souscription sera égal à ce dernier, soit le cours du 13 mars 2024, fait savoir la même source.



Au Maroc, cette opération concerne les salariés des filiales suivantes: Airbus Atlantic Maroc, Airbus Atlantic Maroc Composites et Airbus Defence and Space Maroc alors que la période de souscription s'étalera du 22 février au 7 mars 2024.



Le prospectus est complété parle document d'enregistrement universel 2022 d'Airbus déposé auprès de l'AFM le 4 avril 2023 et le rapport financier semestriel 2023, le document d'information pour l'offre ESOP 2024, dispensé du visa de l'AFM conformément au règlement européen 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 14 juin 2017 ainsi que le règlement du plan d'actionnariat salarié d'Airbus 2024 (ESOP 2024).



Précisons que l'intégralité du prospectus visé par l'AMMC ainsi que les documents précités sont tenus à la disposition du public aux sièges sociaux des filiales marocaines citées ci-dessus, sur le site internet de l'émetteur ainsi qu'auprès de Société Générale Marocaine de Banques et sur le site web de l'AMMC.