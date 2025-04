Airbus Atlantic intègre dans son système industriel les sites de Saint-Nazaire et de Casablanca de Spirit AeroSystems

30/04/2025

Airbus Atlantic a annoncé, lundi, l'intégration dans son système industriel les sites de Saint-Nazaire et de Casablanca de Spirit AeroSystems, dans le cadre de l'accord conclu entre Airbus et Spirit Aerosystems.



Cette acquisition vise à sécuriser durablement les activités concernées, dans un contexte de forte montée en cadence de production, indique un communiqué d'Airbus Atlantic.



Dans ce cadre, Airbus Atlantic, un leader industriel mondial dans le domaine des aérostructures, s'est vu confier la reprise des opérations des sites de Saint Nazaire, responsable de l'assemblage des tronçons de la section 15 de l'A350, et de Casablanca, responsable de la réalisation des bords d’attaque de voilure et de la poutre ventrale de l'A220, ainsi que des longerons de rail de volet pour l'A321.



L'intégration effective de ces deux sites au sein du système industriel d'Airbus Atlantic interviendra au deuxième semestre 2025, au terme d'une période préparatoire destinée à garantir la continuité des opérations, rapporte la MAP.



Le site de Saint Nazaire, qui emploie actuellement environ 135 personnes, est situé dans le Parc d'activité de Cadréan à Mont

oir-de-Bretagne en Loire-Atlantique. Il prendra le nom d'Airbus Atlantic Cadréan.

Le site de Casablanca, quant à lui, est situé dans la zone franche du Midparc, à Nouaceur près de Casablanca. Il emploie environ 250 personnes et prendra le nom d'Airbus Atlantic Maroc Aero.