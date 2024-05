Air Côte d’Ivoire inaugure mardi prochain sa liaison directe entre Casablanca et Abidjan

08/05/2024

La compagnie Air Côte d’Ivoire a annoncé, mardi, l’inauguration le 14 mai courant d’une liaison directe entre Casablanca et Abidjan.



L’annonce a été faite lors d’une cérémonie organisée à Casablanca en présence de responsables marocains et ivoiriens. Une nouvelle liaison qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations de coopération entre le Maroc et la Côte d’Ivoire et aussi en réponse à la demande croissante.



"Il s’agit d’un moment qui inaugure une nouvelle ère dans la coopération entre le Royaume du Maroc et la république de Côte d’Ivoire", a souligné le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, dans une allocution lue en son nom par le Secrétaire général du ministère.



Tout en relevant l’importance de cette nouvelle liaison aérienne dans la promotion des échanges commerciaux bilatéraux ainsi que le renforcement des liens d’amitié entre les peuples marocain et ivoirien, M. Abdeljalil a noté que cela est une illustration de la stratégie audacieuse lancée par le Royaume pour le développement du secteur du transport aérien, avec à l’appui la signature de nombreuses conventions dans ce sens, notamment celle en date du 9 mars 2013 entre le Maroc et la Côté d’Ivoire qui ne fixe aucune limite concernant la fréquence des vols ou encore la capacité d’accueil des aéroports.



Grâce à cette politique, le trafic aérien a connu un formidable essor avec une multitude d’offres et de vols avec des prix abordables, a-t-il relevé, avant d’ajouter que cela a permis au Maroc de s’imposer comme une destination touristique incontournable.



Chiffres à l’appui, il a fait état d’une croissance du trafic aérien entre le Maroc et la Côte d’Ivoire avec plus de 140.000 passagers en 2023.



De même, le ministre ivoirien des transports, Amadou Koné a affirmé que cette nouvelle liaison illustre l’excellence de la coopération entre les compagnies Royal Air Maroc et Air Côte d’Ivoire, indiquant que cela répond à une forte demande.



Dans une déclaration à la MAP, il a insisté sur la nécessité d'exploiter cette nouvelle liaison pour le renforcement des relations de coopération économique entre les deux pays ainsi que les liens fraternels entre les deux peuples.



Un avis que partage le Directeur général d’Air Côte d’Ivoire, Laurent Loukou, qui a mis en avant le rôle de cette nouvelle liaison dans le resserrement des relations commerciales maroco-ivoiriennes ainsi que le rapprochement entre les deux peuples et ce, à l’appui de l’excellente coopération qui existe entre les transporteurs nationaux des compagnies marocaine et ivoirienne.



Le lancement de cette nouvelle liaison a été marqué par l’inauguration d’une agence d’Air Côte d’ivoire à Casablanca. Le transporteur ivoirien programme quatre vols par semaine (mardi, jeudi, vendredi et dimanche) entre Abidjan et Casablanca.