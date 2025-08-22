Aides humanitaires aux civils à Gaza : Le Geste Royal hautement salué par diverses composantes palestiniennes

22/08/2025

Le Croissant Rouge palestinien a salué les efforts déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la cause palestinienne, ainsi que la volonté du Souverain d'envoyer davantage d'aides humanitaires aux civils dans la bande de Gaza.



Dans une déclaration accordée à la MAP, la porte-parole du Croissant-Rouge palestinien, Nebal Farsakh, a indiqué que l'aide humanitaire supplémentaire, dont l'envoi à Gaza a été ordonné par Sa Majesté le Roi, comprend des produits dont les habitants de la bande de Gaza ont un besoin essentiel et urgent.



Mme Farsakh a souligné que cette aide est de nature à alléger la souffrance à Gaza, "affirmant que la vie de plus de 40.000 nourrissons est menacée en raison de l’absence de lait infantile à Gaza".



Et d’ajouter que, face à l’absence de légumes, de fruits et de viandes à Gaza, l’inclusion de produits en conserves dans l’aide marocaine permettra aux habitants d’accéder à des denrées alimentaires dont ils sont privés depuis plusieurs mois.



La porte-parole du Croissant-Rouge palestinien a considéré que le Maroc a choisi le moyen le plus efficace pour acheminer les aides humanitaires à la bande de Gaza, permettant d'acheminer les aides aux bénéficiaires avec la rapidité requise, tout en garantissant leur distribution et livraison directes aux catégories les plus touchées.

De leur côté, des personnalités maqdessies ont hautement salué l’Initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, d’envoyer une aide humanitaire supplémentaire à la population de Gaza, louant un Geste Royal noble visant à soutenir la résilience des habitants de la bande face aux conditions difficiles auxquelles ils sont confrontés.



Dans des déclarations à la MAP, ils ont précisé que cette initiative humanitaire témoigne de l'engagement constant du Maroc à soutenir la résilience des Palestiniens et vient réaffirmer que le Royaume n'a eu de cesse de soutenir la cause palestinienne et de se tenir aux côtés des habitants de Gaza dans les circonstances les plus difficiles.



A cet égard, Maarouf Al-Rifai, responsable de la communication et des relations publiques du gouvernorat d’Al-Qods, a indiqué que l'envoi d'une aide humanitaire supplémentaire à la population de Gaza, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité d’Al-Qods, traduit l'engagement constant et sincère du Souverain en faveur de la cause palestinienne.



Cette noble initiative, a-t-il relevé, intervient à un moment où les souffrances des civils à Gaza s'aggravent, ce qui reflète la profonde dimension humaine de la position marocaine à l'égard de la question palestinienne.



"Plus qu’un soutien conjoncturel, ces aides constituent plutôt un apport vital pour atténuer les conditions catastrophiques à Gaza", a-t-il souligné, notant que cette initiative contribuera à faire face à la pénurie d’aliments, à fournir des soins médicaux d'urgence aux malades et à subvenir aux besoins de nombreuses familles qui ont perdu leurs logements et leurs moyens de subsistance.



Pour sa part, Mazen Al Jaabari, membre de l’action nationale et civile à Al-Qods, a fait part de sa profonde gratitude pour ce geste généreux qui renforce les valeurs de solidarité et de fraternité entre les peuples de la Oumma arabo-islamique, ajoutant que le Maroc, Roi, gouvernement et peuple, a toujours été un fervent défenseur de la cause palestinienne et des droits légitimes de son peuple.



De son côté, Samer Nasiba, membre du Conseil suprême islamique d’Al-Qods, a fait savoir que l'envoi d'une aide humanitaire supplémentaire en moins d'un mois est l’incarnation de la noble solidarité du Royaume du Maroc et de l’effort généreux que Sa Majesté le Roi ne cesse de déployer.



Cette initiative permettra de soulager les souffrances des habitants de Gaza face aux conséquences du blocus et renforcera les capacités des établissements hospitaliers et du personnel médical à même d’assurer la continuité de leurs services, a-t-il fait observer.



Pour Fadl Tahboub, membre du Conseil national palestinien, cette initiative reflète clairement le soutien immuable du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, aux droits du peuple palestinien et aux valeurs de solidarité arabo-islamique, notant que les positions du Souverain se traduisent par des initiatives humanitaires concrètes qui renforcent la résilience et atténuent les souffrances des Palestiniens dans les moments les plus difficiles.



Cette généreuse initiative, a-t-il poursuivi, revêt une importance particulière compte tenu des graves pénuries dont souffrent les habitants de Gaza, ajoutant que l'aide marocaine a un impact direct puisqu’elle permet d'alléger les souffrances de la population de la bande de Gaza.



Pour sa part, l'universitaire palestinien, Walid Al-Shurafa, a affirmé que l'aide humanitaire envoyée sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, au profit des habitants de la bande de Gaza, constituent une consécration des efforts inlassables du Souverain en soutien au peuple palestinien.



Dans une déclaration à la MAP, M. Al-Shurafa a souligné que les efforts de SM le Roi sont "continus et ininterrompus", notant que cette aide "n'est qu'une partie des efforts constants déployés par le Comité Al-Qods et l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif".



A cet égard, l'universitaire palestinien a salué l'efficacité inégalée des actions menées par l'Agence, faisant observer que le soutien du Royaume du Maroc à la Palestine ne cesse de s'intensifier, une dynamique qui a été couronnée par la récente campagne d'aides visant à soulager les souffrances des habitants de Gaza.



L'aide marocaine à Gaza illustre la solidarité constante des Marocains avec le peuple palestinien, a indiqué M. Al-Shurafa, également membre de la Chaire des études marocaines à l’Université d'Al-Qods, rappelant que la solidarité, la générosité et le grand apport des Marocains à Al-Qods ont valu au Maroc d'avoir une porte éponyme au sein de la Ville Sainte.

Quant au directeur général de la télévision palestinienne, Mohammed Al-Barghouti, il a fait savoir que cette aide est arrivée rapidement dans la bande grâce au grand respect dont jouit SM le Roi sur la scène internationale et au poids géopolitique du Royaume du Maroc, a affirmé le directeur général de la télévision palestinienne.



Dans une déclaration à la MAP, M. Al-Barghouti a souligné que le Royaume a mis à profit son influence géopolitique sur la scène internationale ainsi que la grande considération dont il jouit, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, pour que cette aide soit acheminée en urgence et livrée directement aux populations vulnérables dans la bande de Gaza.



Cette aide, a-t-il poursuivi, démontre une fois encore le rôle majeur et le poids politique et diplomatique du Royaume en vue de garantir l'acheminement urgent de ces aides au peuple palestinien.



Rappelant que cette Initiative Royale représente une lueur d’espoir pour les Palestiniens à Gaza et un message aux nations éprises de liberté dans le monde pour que des initiatives similaires voient le jour, il a fait observer que cette aide humanitaire témoigne du rôle prépondérant du Maroc en soutien à la cause palestinienne, y compris à travers ses positions politiques fermes dans les forums internationaux.



Dans la même veine, M. Al-Barghouti a indiqué que cette aide ordonnée par SM le Roi Mohammed VI s'inscrit dans la continuité des actions menées par le Maroc en faveur des Palestiniens et marque un nouveau chapitre dans la défense de la cause palestinienne par le Royaume.



Il a, dans ce sens, loué le rôle du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi, et celui de son bras exécutif, l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, dans le soutien à la résilience des Maqdessis.



M. Al-Barghouti a, en outre, hautement salué les positions de SM le Roi, du gouvernement et du peuple marocains en faveur de la cause palestinienne, notant que le Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, n’a eu de cesse d’accorder un intérêt tout particulier à cette question.

