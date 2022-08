Aides à la numérisation, à la modernisation et à la création

14/08/2022

Cinq cinémas bénéficieront d' une aide globale de 11,5 MDH

Une aide globale de 11,5 millions de DH (MDH) sera accordée à cinq cinémas par la commission d'aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma, a annoncé jeudi le Centre cinématographique marocain (CCM) dans un communiqué. Cette décision a été prise au terme des délibérations de la commission d'aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma, qui a ainsi décidé d’attribuer une aide à la création au nouveau cinéma "Cinerji" (El Jadida - 3,9 MDH) et au cinéma "Vox" (Béni Mellal - 3,1 MDH), précise-t-on de même source. S’agissant de l’aide à la modernisation, la commission a décidé d’offrir une aide au cinéma "Dawliz" (Casablanca - 2,5 MDH), relève la même source, ajoutant, qu’au titre de l’aide à la numérisation, il a été décidé d’octroyer un soutien financier au cinéma "Rif" Casablanca d'un montant de 1 MDH et au cinéma "Espagnol" (Tétouan - 1 MDH). La commission d'aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma s'est tenue sous la présidence de Mohamed El Glaoui, en présence des membres Asmae El Alaoui, Fadoua Maroub, Samira El Himer, Ahmed Boughaba, Ahmed Leghmam et Rachid Mountassir.