Aide sociale directe: Lancement de l'opération d'enregistrement via le portail “www.asd.ma”

04/12/2023

En application des Hautes Orientations Royales en vue de la mise en œuvre du programme d'aide sociale directe avant fin 2023, le gouvernement a lancé à partir du 02 décembre, via le portail électronique "www.asd.ma", l'opération d'enregistrement des personnes souhaitant bénéficier de ce programme Royal.



Ce portail permet aux personnes désirant bénéficier du programme d'aide sociale directe de déposer leurs demandes, après l'enregistrement au Registre national de la population (RNP) et au Registre social unifié (RSU), indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.



Après le traitement de la demande, le ménage reçoit une réponse dans un délai ne dépassant pas 30 jours, sachant que le montant de l'aide sera versé à la fin de chaque mois, dans le cas où toutes les conditions sont remplies, et ce conformément à la loi 58.23 relative au système d'aide sociale directe, ajoute le communiqué.



La même source relève que le versement des premières aides est prévu à partir de fin décembre 2023.



Le programme d'aide sociale directe aux ménages bénéficiera aux catégories sociales dans le besoin ainsi qu'aux enfants en âge de scolarité, aux enfants en situation de handicap, aux nouveau-nés, ainsi qu'aux familles en situation de précarité sans enfants en âge de scolarisation, en particulier celles ayant des personnes âgées à charge.



Ainsi, ce programme permettra la mise en place d'un bouclier social, rappelle le Département du Chef du gouvernement, notant que le montant minimum d'aide pour chaque famille, quelque qu'en soit la composition, s'élève à 500 dirhams et peut atteindre plus de 1.000 dirhams mensuellement, en prenant en considération la composition de chaque famille, et particulièrement le nombre d'enfants.