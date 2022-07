Aïd Al-Adha : Les détenus autorisés à recevoir un panier de repas pendant une semaine

30/06/2022

La Délégation générale à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a indiqué, jeudi, que les détenus seront autorisés à recevoir chacun un panier de denrées alimentaire à partir du 2e jour de l'Aïd Al Adha et ce durant une semaine.



Cette décision intervient dans le cadre de l'exclusion des fêtes religieuses de l'interdiction des panier-repas, au regard de l'impact psychologique positif de cette fête sur les détenus et sur la préservation des liens familiaux, a expliqué la DGAPR dans un communiqué, soulignant que les détenus aussi bien marocains qu'étrangers seront autorisés à recevoir leurs paniers une seule fois durant la semaine, selon le calendrier préétabli par chaque établissement pénitentiaire.



Afin d'assurer le déroulement de cette fête religieuse dans les meilleures conditions et d'alléger la pression de cette opération sur les fonctionnaires, la DGAPR précise avoir décidé de limiter le contenu du panier uniquement à des repas cuits consommables pendant deux jours, sans possibilité de visite familiale.



La Délégation générale invite les familles des détenus à s'engager de manière sérieuse et responsable pour contribuer à la réussite de cette opération, tout en se conformant pleinement aux mesures préventives contre le Covid-19.



Les établissements pénitentiaires offriront toutes les facilités nécessaires à leurs pensionnaires pour leur permettre de contacter leurs familles et les informer des conditions et de la date programmée pour l'introduction du panier d'alimentation, conclut le communiqué.



Il convient de rappeler que le 1er Dou Al Hijja de l'année 1443 de l'Hégire correspond au vendredi 1er juillet 2022 et l’Aïd Al Adha sera célébré le dimanche 10 juillet, a annoncé mercredi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.