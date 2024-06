Aïd Al-Adha : L'ONCF programme environ 240 trains quotidiennement

11/06/2024

L'Office national des chemins de fer (ONCF) met en place un dispositif "Spécial Aïd Al-Adha" du mercredi 12 au dimanche 23 juin 2024, avec la programmation de trains supplémentaires pour atteindre environ 240 trains/jour desservant tout le réseau ferroviaire.



En vertu de ce dispositif, Al Boraq effectuera une cadence horaire toute la journée, reliant la ville de Tanger à Kénitra, Rabat et Casablanca de 7h à 22h (durant les journées de pic), avec pour objectif d'augmenter la capacité des places offertes sur les créneaux les plus sollicités, indique l'ONCF dans un communiqué. Al Atlas, quant à lui, connaîtra une augmentation des capacités en termes de places et la programmation de trains supplémentaires sur les principaux axes du réseau ferroviaire, à savoir Marrakech-Casa-Fès, Oujda, Nador, Khouribga et Safi, rapporte la MAP.



Ce plan prévoit également le renforcement des équipes chargées de l’accueil et de l’orientation des passagers dans les gares et à bord des trains, ainsi que les équipes techniques qui seront mobilisées 24h/24 7j/7 pour superviser la fluidité des circulations des trains.