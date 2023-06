Aicha El Gourji à la tête d’une délégation parlementaire marocaine en visite de travail au Chili

05/06/2023

Les membres du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Chili à la Chambre des représentants effectuent depuis lundi dernier une visite de travail à Santiago.



Un communiqué de la première Chambre parvenu mercredi à la MAP rapporte que cette visite de travail intervient en réponse à une invitation du président du groupe d'amitié parlementaire Chili-Maroc, également président de la commission des relations extérieures, des affaires parlementaires et de l'intégration latino-américaine à la Chambre des représentants au Chili, indiquant que le programme comprend la présence de la délégation marocaine à la cérémonie de présentation du bilan annuel par le président de la république du Chili, Gabriel Boric.



Le communiqué précise que cette visite a été marquée par des entretiens avec des membres du gouvernement chilien, à savoir le ministre des Cultures, des Arts et du Patrimoine, Jaime de Aguirre Höffa, le ministre-secrétaire général de la présidence de la république, Alvaro Elizalde, le vice-ministre des Affaires étrangères, Alex Wetzig Abdale et le ministre du Développement social et de la Famille, Kenneth Giorgio Jackson ainsi que le vice-ministre de l’Energie.



Lors des entretiens tenus en présence de l'ambassadeur du Maroc au Chili, Kenza El Gahli, les membres du gouvernement chilien se sont félicités de l'excellence des relations maroco-chiliennes, évoquant à l'appui les conventions et les mémorandums d'entente régissant cette coopération dans les domaines politique, économique, commercial, culturel et scientifique.



Ils ont aussi salué les réformes et les grandes réalisations du Maroc, lui permettant de s'adjuger une place remarquable sur la scène internationale, exprimant le souhait de bénéficier des expériences marocaines réussies dans les domaines des énergies renouvelables, de la transition numérique et énergétique ainsi que de la couverture sociale.



Et d'assurer que le Maroc représente un modèle qui suscite l'émulation partout dans le monde et un partenaire fiable sur le plan de la coopération Sud-Sud.



De leur côté, les membres de la délégation parlementaire marocaine se sont félicités de la solidité des liens historiques entre le Maroc et le Chili, saluant le soutien chilien en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume. Ils ont aussi assuré que le groupe d'amitié parlementaire Maroc-Chili à la Chambre des représentants est bien déterminé à accompagner le formidable élan des relations bilatérales ainsi que la consolidation de la coopération parlementaire remarquable entre les institutions des deux pays.



Ils ont également insisté sur l'importance du rôle agissant de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des acquis de la diplomatie officielle, soulignant la place privilégiée qu'occupe désormais le Maroc en Afrique, dans le monde arabe et en Afrique du Nord.



De même source, on apprend aussi que les membres de la délégation parlementaire marocaine ont eu aussi des entretiens avec le président de la Chambre des représentants au Chili, Vlado Mirosevic, le président du Sénat, Juan Antonio Coloma Correa ainsi que les membres du groupe d'amitié parlementaire Chili-Maroc et son président, Tomas Eguzki de Rementeria Venegas et la présidente de la commission de la femme et de la parité à la Chambre des représentants chilienne, Maria Francisca Bello Campos.



Des entretiens lors desquels le président et les membres de la Chambre des représentants chilienne ont mis en exergue l'excellence des relations bilatérales, l'importance des visites des délégations parlementaires des deux pays ainsi que l'institutionnalisation des relations parlementaires à l'appui d'un mémorandum d'entente, plaidant dans la foulée pour une promotion soutenue de la coopération parlementaire et l'échange des expertises et des expériences dans le domaine législatif et sur le plan du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques.



Ils n'ont pas manqué de noter l'importance de poursuivre les concertations et la coordination entre les parlements des deux pays au vu de leur rôle dans le resserrement des relations maroco-chiliennes, se disant admiratifs des grands chantiers lancés dans l'ensemble du territoire marocain ainsi que des grandes avancées réalisées par le Royaume dans le domaine social, entre autres, l'autonomisation de la femme et l'égalité des genres.



La délégation parlementaire marocaine comprend, outre la présidente du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Chili, Aicha El Gourji (USFP), les députés Faten El Gali (RNI), Khadija Zoumi (PI), Soukaina Lahmouch (MP), Said Zaidi (PPS) et Hind Bennani R'tel (PJD).