Ahmed Réda Chami : L'ambition du CESE est de favoriser la croissance économique durable

29/12/2019 Libé

Pour le président du Conseil économique, social et environnemental, la situation de pénurie hydrique s'aggrave d'année en année

L'ambition du Conseil économique, social et environnemental (CESE) est de contribuer à la préservation d'un capital naturel protégé et valorisé de manière soutenable et de favoriser la croissance économique durable, a souligné vendredi à Rabat, son président Ahmed Réda Chami. Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du Conseil, en marge de la clôture du Colloque international sur l'environnement et les sciences sociales, il a affirmé que le Maroc a enregistré «des réalisations indéniables dont peut se prévaloir notre pays» en matière de développement durable, en inscrivant «le droit à un environnement sain» dans la Constitution de 2011 et en adoptant la loi-cadre portant Charte nationale de l'environnement et du développement durable. Cependant, le Maroc reste en proie à quelques faiblesses, estimet-il, parmi lesquelles la situation de pénurie hydrique, avec un volume d'eau d'à peine 650 m3 par habitant/an qui s'aggrave d'année en année avec la surexploitation des ressources en eau, notamment des nappes souterraines. Dans ce sens, il a rappelé la publication par le Conseil en septembre dernier d'une alerte pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'urgence de la situation vis-à-vis de la surexploitation des ressources hydriques. Et d'ajouter que l'urbanisation non maîtrisée, conjuguée à la spéculation foncière autour des villes se traduit, non seulement par un changement de vocation de terres naturellement destinées à l'agriculture, mais aussi par la création de déséquilibres, dus à la fragilisation des sols, des écosystèmes et du littoral, et à la pollution de l'air, dessols et des eaux, en plus de la superficie forestière nationale. Pour pallier ces effets, explique Ahmed Réda Chami, le CESE préconise desrecommandations autour de quatre axes, à savoir la préservation des ressources rares et prioritaires comme l’eau et l'énergie, l'instauration d'une gouvernance intégrée et soutenable à long terme des ressources naturelles et des écosystèmes fragiles, la mise en œuvre des engagements internationaux du Maroc en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, ainsi que la valorisation des ressources naturelles pour en faire un vrai pilier de développement inclusif et durable. «Ces quelques actions permettront de favoriser une croissance durable et améliorer le bien-être et le cadre de vie des citoyens à travers une valorisation responsable, durable et inclusive du capital naturel en vue de préserver les intérêts des générations futures», a-t-il conclu. De son côté, Mohamed Derouich, président de la Fondation Fikr pour le développement, la culture et les sciences, qui co-organise le colloque en partenariat avec la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Mohammed V de Rabat, a indiqué que les travaux de ce colloque ont porté sur l’étude de la relation de l'homme avec l'environnement, la nature et les ressources, d'un point de vue sociologique et non technique. «Nous ne pouvons pas parler de modèle de développement sans l'associer au capital humain car l'homme est au cœur de tout modèle de développement, et l’amélioration de la qualité de vie de l'homme ne peut pas se réaliser au détriment d'un équilibre entre toutes les composantes de la terre» a-t-il relevé. Les travaux du colloque ont été sanctionnés par une série de recommandations dans lesquelles les participants soulignent la nécessité de refonte des frontières entre les sciences, appellent le gouvernement à faire de l’éducation à l'environnement dans les écoles une priorité pour initier les individus dès leur plus jeune âge aux impératifs environnementaux, ainsi que la création d'un pôle de coordination national composé de professeurs chercheurs en sociologie, dans le cadre duquel ils pourront étudier les propositions en faveur du développement des théories sociologiques modernes. Les travaux de ce colloque de deux jours ont été axés sur l’environnement en tant qu’objet d’étude en sciences humaines, les approches liées à la sociologie écologique et les expériences et pratiques relatives à la tendance écologique.