Ahmed Lahlimi Alami : Le RGPH 2024 arrive à point nommé avec l'évolution que connaît le Maroc

04/08/2024

Le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-2024) arrive à point nommé avec l’évolution que connaît le Maroc qui a fait preuve d’une remarquable résilience, a affirmé le haut-commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami.



"Conformément aux Hautes Orientations Royales, le Maroc, résolument engagé dans l’édification d’un État social, a mis en place une planification stratégique pertinente pour la consolidation, dans la durée, de son modèle de développement et de son image de marque sur les plans régional et international", a indiqué M. Lahlimi dans un entretien à la MAP.



Il a relevé que le RGPH, de par son caractère exhaustif, constitue une des composantes sine qua non à même d’apporter un éclairage sur la situation du pays dans les différents domaines, notamment en rapport avec le progrès social et les conditions de vie de la population.



M. Lahlimi a rappelé que le Maroc a connu, au cours des 25 dernières années, une politique volontariste des investissements de l'ordre du tiers de sa richesse nationale dans les infrastructures économiques et de développement humain, accompagnées de réformes qui ont donné à son modèle de développement les ressorts structurels et le niveau de vitesse acquise à l'origine de sa résilience.



"La lecture prospective de l'évolution du Maroc, en interne et sur le plan extérieur, et la vision Royale qui en trace le chemin, permet de penser que d'ici le huitième RGPH un nouveau Maroc se profile à cette échéance, fort de ses atouts, soutenu par sa densité historique et porté par la dynamique de sa jeunesse", a-t-il fait valoir.



Par ailleurs, M. Lahlimi a rappelé que le RGPH est la seule opération statistique nationale qui renseigne sur la situation de chaque individu résidant dans le Royaume. Le haut-commissaire au plan a, dans ce sens, fait savoir que les travaux cartographiques préparatoires à la réalisation du RGPH-2024 permettront une représentation géoréférencée des données du recensement sur les dimensions humaine, économique, sociale et géographique.



Il s'agit, a-t-il poursuivi, de fournir à l'Etat, aux collectivités locales, aux investisseurs, aux chercheurs académiques et à toutes les personnes concernées les informations nécessaires pour éclairer et évaluer les politiques publiques et planifier les besoins de la population et ceux des investissements à réaliser à tous les niveaux.



M. Lahlimi a, dans le même contexte, indiqué que le HCP a réalisé, pour ce 7ème recensement, deux cartographies, dont la première porte sur les constructions avec pour objectif de garantir une couverture exhaustive des ménages, sans omission ni double compte, quel que soit l'emplacement de leurs logements, en montagne, en plaine, dans les zones urbaines ou rurales.



Concernant la seconde cartographie, elle porte sur les établissements économiques, socioculturels (mosquées, centres culturels, etc.), les équipements communaux (administrations publiques, écoles, hôpitaux, etc.), les établissements associatifs (associations, syndicats, etc.) et les souks hebdomadaires, a-t-il précisé. Et de soutenir: "Cette opération a été réalisée moyennant un système d'information géographique mobile (SIG mobile) couplé à des images satellitaires de très haute résolution dont les résultats, après leur publication, permettront aux utilisateurs de produire, via une plateforme dédiée, des cartes dynamiques et interactives, illustrant des informations détaillées sur la structure de la population et les caractéristiques des différentes activités économiques au niveau territorial, tout en respectant les lois qui régissent le secret statistique".



Mettant l'accent sur l’importance de la formation du dispositif humain en tant que facteur décisif de la réussite du RGPH, M. Lahlimi a indiqué que le HCP a mis en place un système informatisé de sélection des profils les mieux adaptés à la fonction d'enquêteurs, de contrôleurs et de superviseurs qui constitueront les ressources humaines du recensement de 2024.



D'après lui, sur les 500.000 candidatures reçues, 55.000 candidats ont été retenus après plusieurs phases de sélection. Ces derniers ont ensuite été convoqués pour suivre une formation présentielle, encadrée par les superviseurs provinciaux du HCP, afin de consolider leurs acquis par la pratique.