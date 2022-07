Ahmed Ezzat El-Alfi : Les festivals marocains de théâtre universitaire, un espace pour le mouvement culturel et l'interaction entre les idées

29/07/2022

L'artiste et metteur en scène égyptien, Ahmed Ezzat El-Alfi, a estimé que l'expérience des festivals marocains de théâtre universitaire offre un espace privilégié pour le mouvement culturel et l'interaction entre les idées.



Dans un entretien accordé à la MAP, M. El-Alfi, qui participe à la 34ème édition du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca (FITUC), a déclaré que le Maroc compte au moins une vingtaine de festivals internationaux de théâtre universitaire qui se tiennent chaque année, notant qu'"il s'agit d'un nombre très important qui mérite de s'arrêter dessus".



Il a, en outre, relevé que l'expérience marocaine dans ce domaine est capable de donner lieu à de grands festivals internationaux de théâtre qui contribueraient au mouvement culturel et théâtral et à l'interaction entre les idées. "L'expérience des festivals marocains de théâtre universitaire constitue un mouvement pionnier qui bénéficie de tout le soutien des autorités officielles, des universitaires et des dramaturges marocains", a-t-il ajouté, tout en évoquant le FITUC qui a accumulé une expérience importante.



S'agissant de ses relations culturelles et artistiques avec le Maroc, l'artiste a souligné que le Maroc "a joué un rôle majeur dans la réussite de mon parcours artistique, d'autant plus que ma première pièce théâtrale a été présentée en 2011 lors du Festival international du théâtre universitaire de Tanger sous le titre +Le chat aveugle+". Cette pièce, a-t-il fait savoir, a remporté un Grand prix au festival, qui a connu la participation d'environ 17 troupes de théâtre du monde entier.



Et d'ajouter que la pièce "Le chat aveugle" a été présentée en 2012 et 2013 dans d'autres pays (Allemagne, Russie, France, Koweït, Liban), "grâce au Maroc, qui a permis à un large public d'assister à notre spectacle théâtral".



La pièce théâtrale traite des problèmes des jeunes, du manque de visibilité quant à leur avenir et de leur recherche constante d'un sauveur.



Ce spectacle est présenté dans un cadre fantastique, et les acteurs passent d'un personnage à l'autre jusqu'à ce que les jeunes se révoltent pour briser les barrières qui les séparent de leurs rêves. A propos de sa participation au FITUC, il a indiqué qu'il encadre l'atelier "Voyage du texte à la scène", qui se base sur la prise de conscience de l'importance du lien étroit entre la représentation sur scène et le texte théâtral.