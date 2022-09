Ahmed Bouidi. Interpeller l’âme humaine

«Ce qui vient au monde sans rien troubler ne mérite ni égards ni patience ». Cette phrase de René Char sert de credo à l’artiste peintre Ahmed Bouidi. Et c’est justement pour semer le trouble dans l’esprit du spectateur qu’il s’attaque à la tête d’homme où tout se cogite.



Diplômé de l’Ecole supérieure des Beaux-arts de Casablanca en 1993, cet artiste plasticien est un passionné, touchant à moult domaines – pédagogue, acteur associatif et dramaturge - ce qui lui confère un avantage par rapport à bon nombre de ses pairs, à commencer par l’absence de clivage abstraction-figuration, d’où cette tête d’homme intemporelle, flanquée d’un crâne pur qu’il réalise sans se lasser sur toutes les coutures, sur différents supports et avec des techniques diverses.



Il réussit en outre la belle prouesse de faire cohabiter des couleurs chaudes et froides recherchant de la sorte une nouvelle approche esthétique et plastique. Le travail de Bouidi se caractérise par des gestes plus ou moins rapides, et où la spontanéité n’a pas droit de cité. Ses toiles sont l’aboutissement d’un travail mûrement réfléchi, sans le moindre détail superflu, ce qui dénote d’une extraordinaire maîtrise de l’instinct, une mobilisation organisée de l’intuition de cette œuvre en devenir.



Ahmed Bouidi interpelle l’âme humaine. Il renvoie par ses crânes rasés à la folie morbide, qu’il oppose à la folie humaine, consciente, laquelle amène le mortel, a priori doué d’intelligence et de liberté, lorsqu’il est poussé par le désir de possession et de domination, à opter pour le Mal. Et partant à commettre tous les crimes possibles et inimaginables, à tout pervertir. Il va sans dire qu’avec la bombe atomique visant à anéantir le genre humain, la folie du bipède avait atteint son paroxysme. Une posture exécrable dénoncée par Heidegger : «La bombe atomique a explosé dans le cogito cartésien».