Ahdad au Raja et El Kaabi pressenti au Wydad

26/07/2019 Mohamed Bouarab

Le Raja de Casablanca vient de renforcer ses rangs par le recrutement de Hamid Ahdad en provenance du club égyptien du Zamalek.

Ahdad a été recruté à titre de prêt et sera donc rajaoui pour une saison avec option d’achat. Quant au montant de la transaction, il serait de l’ordre de 3,5 millions de dirhams.

L’arrivée chez les Verts de Hamid Ahdad, ex-attaquant du Difaâ Hassani d’El Jadida, devrait combler un vide après que deux cadres du club, Mohcine Yajour et Zakaria Hadraf, ont rejoint la formation saoudienne de FC Damak.

Ahdad qui a peu joué la saison dernière avec le club cairote avec qui il avait remporté la Coupe de la Confédération CAF aux dépens de la Renaissance de Berkane, aura donc l’occasion de relancer sa carrière. D’autant que le Raja, au titre de la saison 2019-2020, jouera sur plusieurs tableaux. A savoir le championnat national et la Coupe du Trône, en plus de la Ligue des champions d’Afrique et la Coupe Mohammed VI des clubs.

Dans un autre registre, il convient de signaler que le Raja a affronté en amical, mercredi au Grand stade de Tanger, le club espagnol de Leganes. Cette rencontre, qui entre dans le cadre du stage de préparation des Verts, s’est soldés sur un nul blanc et a permis au staff technique de voir à l’œuvre bon nombre de joueurs à l’approche de leur première sortie officielle, prévue le 9 août prochain à Banjul contre l’équipe gambienne de Brikama United pour le compte du match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions.

Pour ce qui est du Wydad, des informations font état de l’arrivée de l’international marocain Ayoub El Kaabi attendu dans les prochaines heures à Casablanca. Il se pourrait qu’il porte les couleurs rouge et blanc à titre de prêt durant une période de six mois avant de regagner son club chinois de Hebei China Fortune FC.

Un renfort de qualité ardemment souhaité par toute la famille wydadie qui estime qu’Ayoub El Kaabi est sans aucun doute la pièce manquante à une machine bien partie pour tourner à plein régime.

Avec Hebei China Fortune FC, El Kaabi a disputé jusqu’ici 15 matches avec 4 buts à la clé. Des performances qui ont affecté sa valeur marchande, se situant désormais à 2 millions d’euros, alors qu’il a été transféré de la RSB au club chinois en juillet 2018 contre un joli chèque de 6 millions d’euros.



​Coupe arabe des clubs Mohammed VI

Le tirage au sort de la Coupe arabe des clubs Mohammed VI aura lieu ce samedi à Rabat. Le football national sera représenté par quatre équipes, à savoir le WAC, le Raja, l’OCS et l’IRT.

Ci-après la liste des clubs qui ont confirmé leur participation à cette édition : Al Ittihad Jeddah et Al Chabab (Arabie Saoduite), Al Arabi, Al Koweït et Al Salmia (Koweït), Al Wasl et Al Jazira (Emirats Arabes Unis), Al Dhafar et Al Nasr (Oman), Ittihad Alexandrie et Al Ismaily (Egypte), Al Moharrek (Bahreïn), El Nejma el Aahd (Liban), Al Hilal et El Merrikh (Soudan), Al Jaiech (Syrie) et Al Chabab (Jordanie).

L'UAFA devrait annoncer ultérieurement la participation des autres clubs.

La première édition de cette compétition rappelle-t-on, avait été remportée la saison dernière par l'Etoile du Sahel vainqueur en finale de l’équipe saoudienne d'Al Hilal (2-1) empochant ainsi la somme de 6 millions de dollars.