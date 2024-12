Agro-industrie : Une délégation américaine visite l'IFIM et l'IFMBP

04/12/2024

Une délégation américaine de haut niveau a visité, mardi à Casablanca, l'Institut de formation de l'industrie meunière (IFIM) et l'Institut de formation en minoterie, boulangerie et pâtisserie (IFMBP), dans le cadre de la toute première mission commerciale du Département de l'Agriculture américain (USDA) dans le secteur de l'agro-industrie au Maroc.



La visite de cette délégation, qui est conduite par Daniel Whitley, administrateur du Foreign Agricultural Service au sein du Département de l'Agriculture américain, et Doug McKalip, négociateur agricole en chef des Etats-Unis, a permis aux responsables américains d'échanger avec le personnel et les étudiants de l'IFIM et de l'IFMBP sur les avancées réalisées en matière de formation et de recherche, tout en découvrant leur expertise et savoir-faire.



Dans une déclaration à la presse, M. Whitley a affirmé que cette mission offre une opportunité cruciale aux entreprises agroalimentaires américaines de pénétrer le marché dynamique marocain et de tirer parti de sa position stratégique pour un accès plus large à l'Afrique, rapporte la MAP.



Il a, parallèlement, salué l'impact significatif de l'IFIM, symbole d'un partenariat fructueux de plus de trois décennies entre le Maroc et les Etats-Unis grâce au soutien de U.S. Wheat Associates, ajoutant que cet établissement a formé un large nombre de diplômés diffusant leur expertise à l'échelle nationale et internationale.

M. Whitley a aussi évoqué les créations innovantes des étudiants, lesquelles illustrent l'excellence et la qualité de la formation dispensée.



De son côté, le président de la Fédération nationale de la minoterie (FNM), Abdelkader Alaoui, a souligné que cette visite témoigne du partenariat solide entre le Maroc et les Etats-Unis, mettant l'accent sur l'innovation, la durabilité et l'inclusion dans l'agriculture.

L'IFIM et l'IFMBP, a-t-il soutenu, jouent un rôle majeur dans la formation des professionnels du secteur, contribuant ainsi au développement de l'industrie meunière au Maroc et en Afrique.



Cette mission commerciale, qui est la plus grande de ce type jamais organisée en Afrique, se poursuit jusqu'au 5 décembre, avec pour objectif de renforcer les liens commerciaux, d'ouvrir de nouveaux marchés et d'étendre les partenariats existants entre les Etats-Unis, le Maroc et l'Afrique de l'Ouest.



La délégation américaine, composée de 26 entreprises agroalimentaires, de 21 dirigeants de coopératives et de 14 représentants du USDA, rencontrera des acheteurs marocains et ouest-africains pour explorer les dernières tendances en matière de consommation alimentaire, évaluer la demande du marché et accroître l'accès aux principaux marchés régionaux.



Ladite mission souligne l'engagement des Etats-Unis à faire progresser les exportations agricoles et à favoriser les relations commerciales à long terme dans la région. Tout au long de la visite, les représentants des entreprises et des institutions américaines participeront à des réunions B2B avec des acheteurs potentiels du Maroc et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, la Gambie et le Sénégal.



Ils rencontreront des responsables du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (COMADER), de l'IFIM et du Zoopole. Ils participeront également à des tables rondes avec des femmes leaders du secteur agricole et avec des Marocains ayant participé à des programmes de bourses de l’USDA.