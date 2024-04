Agriculture : le Nigeria souhaite approfondir les relations de coopération avec le Maroc

24/04/2024

Le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire du Nigeria, Abubakar Kyari, a exprimé, lundi à Meknès, la volonté de son pays d'approfondir les relations de coopération avec le Maroc dans le domaine agricole.



"Le Maroc et le Nigeria entretiennent des relations de longue date. Nous sommes déterminés à approfondir davantage nos accords bilatéraux et protocoles de coopération", a affirmé M. Kyari, dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une rencontre avec le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, en marge du Salon international de l'Agriculture au Maroc (SIAM).



A cette occasion, le ministre nigérian s'est dit impressionné par les progrès réalisés par le Royaume dans le secteur agricole, notant que cette entrevue avec M. Sadiki a été fructueuse.



Organisée jusqu'au 28 avril sous le thème "Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients", la 16ème édition du SIAM connaîtra la participation de près de 70 pays, dont l'Espagne en tant qu'invité d'honneur, et de 1.500 exposants.



Plus de 950.000 visiteurs sont attendus à cette grand-messe de l'agriculture marocaine et internationale qui propose un programme riche de 40 conférences et tables rondes sur des thèmes d'actualité cruciaux.